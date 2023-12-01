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Княжицький про прикордонну кризу: Наші уряди мало зробили для її вирішення

1 грудня, 2023 п'ятниця
22:03
Статті Микола Княжицький

Як польський, так і український уряди наразі небагато зробили для вирішення кризи на кордоні, пов'язаної із протестом польських перевізників

Про це заявив депутат Верховної Ради України Микола Княжицький, який був гостем "Розмови о 7:00" на RMF FM та Радіо RMF24.

За його словами, від ситуації, що склалася, виграє лише Росія.

Із 6 листопада на прикордонних переходах з Україною триває акція протесту польських перевізників, які серед іншого вимагають запровадження комерційних дозволів для українських компаній на перевезення вантажів, за винятком гуманітарної допомоги та поставок для української армії. Питання протесту має бути розглянуте міністрами транспорту країн-членів ЄС на засіданні Ради Євросоюзу наступного тижня.

Говорячи про кризу на кордоні з Польщею, Микола Княжицький оцінив її як питання національної безпеки.

"Через цю кризу, на жаль, росіяни контролюють озброєння і техніку, яка йде з Польщі в Україну", – сказав політик опозиційної фракції "Європейська солідарність".

 Він також наголосив на тому, що були випадки, коли вантажівки з військовою технікою також стояли в чергах на прикордонних переходах.

На думку депутата, питання має бути вирішене шляхом переговорів на рівні ЄС, а також урядів у Києві та Варшаві.

"На жаль, ані польський, ані український уряди поки що не зробили достатньо для вирішення цієї проблеми", – оцінив ситуацію Княжицький і висловив сподівання, що певні рішення із цього питання будуть прийняті на засіданні Транспортної ради ЄС наступного понеділка.

Сам депутат, як він підкреслив, звертався із цим питанням, зокрема і до представників українського уряду.

"Я звертався і до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, і до міністра інфраструктури Олександра Кубракова. Вони сказали мені, що їм потрібно 10 днів, щоб підготувати для мене відповідь. Потім виявилося, що 10 днів недостатньо, їм потрібно 30 днів. Вони нічого не роблять, таке враження, що вони чекають на уряд Дональда Туска", – сказав Княжицький і додав, що це є помилкою у таких ситуаціях.

За його словами, деякі українські транспортні компанії вже збанкрутували внаслідок протесту.

З іншого боку, експорт товарів з Польщі в Україну цього року зріс на 25%. Україна на 8 місці за рівнем експорту з Польщі, тому польські компанії, які хочуть нам щось продавати, також втрачають", – зазначив депутат Верховної Ради України.

Він стверджує, що проблему протесту могли б обговорити на спільному засіданні Ради національної безпеки двох країн.

"А якщо ні, то президент Зеленський повинен говорити в рамках Ради Україна-НАТО, тому що це питання нашої безпеки", – повторив Княжицький.

Княжицький: "Криза на кордоні, на жаль, є також наслідком внутрішньої ситуації в Польщі"

Він також критично оцінив позицію польського уряду щодо прикордонного протесту.

"Уряд ПіС є тимчасовим і не хоче брати на себе відповідальність, а з іншого боку, хоче нашкодити майбутньому уряду Дональда Туска, тому це також, на жаль, частина внутрішньополітичної ситуації в Польщі", – каже депутат.

Княжицький також погоджується, що потрібно покращити комунікацію по лінії Київ – Варшава, оскільки досі контактували здебільшого канцелярії президентів: Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

"Українська сторона комунікувала лише із владою, вона не спілкувалася з опозицією, яка тепер буде при владі. Комунікація має бути не тільки на рівні президентів і урядів, а й на рівні парламентів", – зазначив Княжицький.

Він нагадав, що кілька днів тому Україну відвідав новообраний голова парламентського комітету закордонних справ Павел Коваль (Громадянська коаліція).

"Він був у Києві і зустрівся з президентом Зеленським, головою його кабінету Андрієм Єрмаком та міністром Кубраковим. Я сподіваюся, що і новий польський парламент, і новий польський уряд будуть підтримувати більше контактів з Україною", – зазначив політик. Він не приховував і надії на те, що Польща й надалі підтримуватиме прагнення України до вступу в ЄС і НАТО.

На запитання щодо того, як він оцінює Дональда Туска як майбутнього прем'єр-міністра, Княжицький сказав, що це досвідчений політик, зокрема і в роботі у європейських структурах, а також друг України.

"Я думаю, що його уряд допоможе Україні", – додав він.

Княжицький: "Поки Росія є агресивною державою, миру в Україні не буде"

Ведучий розмови Томаш Веринський також запитав про перспективи завершення війни в Україні.

"Росія повинна перестати бути агресивною державою, без цього закінчення війни не буде можливим", – підкреслив Княжицький.

Він також висловив сподівання, що, окрім подальших поставок військової техніки із Заходу, будуть створені спільні українсько-польські підприємства, які вироблятимуть зброю для української армії. І не приховував, що розраховує в цьому питанні на підтримку майбутнього уряду Дональда Туска.

"Зі стратегічної точки зору це навіть важливіше, ніж отримати десять чи сто танків "Абрамс"", – додав народний депутат.

Суспільство
Микола Княжицький
Війна з Росією
Блокування кордону
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