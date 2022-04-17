Колекційні монети із зображеннями України та Володимира Зеленського продає сувенірний магазин Білого дому
Сувенірний магазин Білого дому, який працює з 1946, презентував нове доповнення до колекції монет
Про це пишуть на сайті магазину.
"Монета №6 вшанує Президента Володимира Зеленського за особисту честь та відвагу під час захисту України під час російського вторгнення. У центрі Києва президент Зеленський пообіцяв підтримувати всіх своїх людей, допомагаючи розвіювати дезінформацію та пропаганду з боку опозиційних сил. Це одна нація, яка запекло стоїть на своїх позиціях проти надзвичайних труднощів. Відмова президента Зеленського відступити надихає",- йдеться у повідомленні.
Монети стала частиною історичної колекції. Її ціна складає $100. Всі кошти з продажу передадуть Американському Червоному Хресту на допомогу українцям.
- Нагадаємо, посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що американці залишаються непохитними в підтримці України попри всі погрози РФ.
- Сполучені Штати додадуть до пакету військової допомоги Україні, як того просили українські керівники, протикорабельну зброю.
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