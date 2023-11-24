Звернень десятки тисяч, здебільшого вони написані людьми, що не вміють користуватися Google, або винахідниками вічних двигунів.

Деякі установи витрачають на листування до 50% ресурсу — а ви потім питаєте, чим там чиновники займаються, і навіщо їм платити нормальну зарплату.

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До речі, підписати відповідь має право лише посадовець високого рангу, тож часто заступники міністрів підписують сотні листів не читаючи, але потім несуть за них відповідальність.

Ця система водночас дає можливість ігнорувати запити по суті, відповідаючи на них у режимі чат-бота або автовідповідача ("Ваше звернення дуже важливе для нас, дякуємо за Ваш лист, бажаємо здоров'я і щастя, з повагою, до побачення").

Якщо війна не є достатнім приводом поміняти застарілу систему, тоді й нашестя інопланетян не допоможе.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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