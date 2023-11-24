Коли ми позбудемося старих бюрократичних бід?
Одне з традиційних лих нашого державного управління — необхідність відповідати на всі звернення громадян та юридичних осіб
Звернень десятки тисяч, здебільшого вони написані людьми, що не вміють користуватися Google, або винахідниками вічних двигунів.
Деякі установи витрачають на листування до 50% ресурсу — а ви потім питаєте, чим там чиновники займаються, і навіщо їм платити нормальну зарплату.
Читайте також: Країна звичайних людей і "состоятєльних господ"
До речі, підписати відповідь має право лише посадовець високого рангу, тож часто заступники міністрів підписують сотні листів не читаючи, але потім несуть за них відповідальність.
Ця система водночас дає можливість ігнорувати запити по суті, відповідаючи на них у режимі чат-бота або автовідповідача ("Ваше звернення дуже важливе для нас, дякуємо за Ваш лист, бажаємо здоров'я і щастя, з повагою, до побачення").
Якщо війна не є достатнім приводом поміняти застарілу систему, тоді й нашестя інопланетян не допоможе.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.09 Купівля 37.09Продаж 37.7
- EUR Купівля 40.13Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе