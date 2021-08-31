Колишній суперник Джошуа порвав канати під час бою та вилетів за межі рингу
Американський боксер Ерік Моліна під час поєдинку з мексиканцем Алехандро де ла Торре порвав канати та вилетів за межі рингу
Про це повідомляє vRINGe.com.
Інцидент стався під час поєдинку в мексиканському місті Метаморос. У другому раунді де ла Торрес притис Моліну до канатів, що не витримали ваги боксерів, які вилетіли за межі рингу.
Бій відновили за дві години, а Моліна нокаутував суперника наприкінці того ж другого раунду.
Після бою американець заявив, що дивом уникнув під час падіння травми.
"Мене врятувало те, що я приземлився на стіл. Інакше все обов'язково закінчилося б якоюсь моторошною травмою. Радий, що все минулося легким переляком. Радий, що ми обидва не постраждали", - сказав Моліна.
39-річний американець у 2016 році бився за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з британцем Ентоні Джошуа та зазнав поразки технічним нокаутом.
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