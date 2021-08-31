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Головна Спорт Колишній суперник Джошуа порвав канати під час бою та вилетів за межі рингу

Колишній суперник Джошуа порвав канати під час бою та вилетів за межі рингу

31 серпня, 2021 вiвторок
09:04
Спорт Ерік Моліна (ліворуч) проти Ентоні Джошуа

Американський боксер Ерік Моліна під час поєдинку з мексиканцем Алехандро де ла Торре порвав канати та вилетів за межі рингу

Про це повідомляє vRINGe.com.   

Інцидент стався під час поєдинку в мексиканському місті Метаморос. У другому раунді де ла Торрес притис Моліну до канатів, що не витримали ваги боксерів, які вилетіли за межі рингу. 

Бій відновили за дві години, а Моліна нокаутував суперника наприкінці того ж другого раунду. 

Після бою американець заявив, що дивом уникнув під час падіння травми. 

"Мене врятувало те, що я приземлився на стіл. Інакше все обов'язково закінчилося б якоюсь моторошною травмою. Радий, що все минулося легким переляком. Радий, що ми обидва не постраждали", - сказав Моліна. 

39-річний американець у 2016 році бився за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) з британцем Ентоні Джошуа та зазнав поразки технічним нокаутом. 

 

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Бокс
нокаут
Ентоні Джошуа
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