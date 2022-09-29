Про це повідомив Reuters

29 вересня міністерство юстиції США оголосило обвинувачення майору армії США Джеймі Лі Генрі та його дружині, лікарці Анні Габріелян, у змові з Росією з метою передачі їй конфіденційних медичних даних про військових пацієнтів.

Як наголосило обвинувачення, відліком для шпигунства на користь Росії для Лі Генрі та Габріелян став початок повномасштабного вторгнення в Україну. Так вони нібито хотіли допомогти російському уряду "отримати уявлення про стан здоров'я осіб, пов'язаних з урядом і військовими США". У серпні пара зустрілася з агентом ФБР під прикриттям, якого вважала російським чиновником.

За словами Анни Габріелян, "надати будь-яку допомогу Росії її мотивував патріотизм, навіть якби це означало звільнення або потрапляння до в'язниці". Її чоловік акцентував, що прихильно ставиться до Росії та навіть думав про те, щоб піти добровольцем в російську армію, а ще володіє інформацією про ту військову допомогу, яку США надавали Україні.

Агенту ФБР пара передала інформацію про нинішніх і колишніх військових чиновників та їхніх дружин. Наразі як її покарають - невідомо.

У Німеччині судять військового, який шпигував на користь Росії

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb