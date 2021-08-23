Колони Ради "одягнули" в кольори державного прапору
Колони Верховної Ради в День державного прапора України стали синьо-жовтими
Це стало з відомо з фото, які опублікував у Facebook голова Верховної Ради Дмитро Разумков.
"Цього святкового дня підняли Державний Прапор України на площі Конституції. Для нас це не просто прапор країни, це прапор перемоги! Хочеться, щоб вона настала якомога швидше, і для цього ми маємо працювати усі разом", - написав він.
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На фото видно, що колони парламенту стали кольору державного прапору.
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