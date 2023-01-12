Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - Маляр

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в телеграмі.

Ганна Маляр зазначила, що командування ЗС РФ посилює угруповання сил в Україні: Росія переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та РФ на українське прикордоння та в зону бойових дій.

Вона також додала: станом на 10 січня в складі військ загарбників, враховуючи оперативний резерв, діють близько 280 формувань - що на 30 більше, аніж попереднього тижня.

Заступниця міністра оборони поінформувала, що обстановка в зонах ведення бойових дій надалі лишається складною: "в умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою".

Зокрема, росіяни проводять ротацію своїх підрозділів у складі регіонального угруповання сил на території Білорусі.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що МОУ забезпечило всі основні потреби українських військових, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.

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