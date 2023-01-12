Командування ЗС РФ посилює угруповання військ на території України, - Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російське командування переміщує мобілізованих на прикордоння та зону бойових дій
Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила в телеграмі.
Ганна Маляр зазначила, що командування ЗС РФ посилює угруповання сил в Україні: Росія переміщує мобілізованих із полігонів Білорусі та РФ на українське прикордоння та в зону бойових дій.
Вона також додала: станом на 10 січня в складі військ загарбників, враховуючи оперативний резерв, діють близько 280 формувань - що на 30 більше, аніж попереднього тижня.
Заступниця міністра оборони поінформувала, що обстановка в зонах ведення бойових дій надалі лишається складною: "в умовах відсутності необхідної кількості технічно готової бойової техніки, кремль активно використовує людський ресурс для досягнення успіхів на полі бою".
Зокрема, росіяни проводять ротацію своїх підрозділів у складі регіонального угруповання сил на території Білорусі.
- Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що МОУ забезпечило всі основні потреби українських військових, які визначив Генеральний штаб ЗСУ.
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