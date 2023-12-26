Комапнія Space Perspective продемонструвала першу тестову версію капсули для космотуристів

Про це повідомляє New Atlas.

У 2020 році Space Perspective вперше оголосила про свій намір брати групи з восьми пасажирів у шестигодинні польоти на висоту до 30 480 м, на якій добре видно кривизну землі та чорноту космічного простору.

Очікується, що пасажири подорожуватимуть у герметичній капсулі під назвою "Spaceship Neptune", яка висітиме під наповненою воднем "космічною кулею завдовжки з футбольний стадіон". За розрахунками вчених, підйом на висоту триватиме дві години, потім дві години на огляд визначних пам'яток, а потім ще дві години на спуск. Для спуску з кулі повільно випускатиметься газ.

Капсула буде обладнана плюшевими сидіннями, баром з прохолодними напоями, системою зв'язку Wi-Fi, здатною транслювати прямі трансляції, панорамними вікнами на 360 градусів і туалетом на нижній палубі. Місця вже продаються заздалегідь по 125 тисяч доларів США.

Перший з польотів буде без екіпажу, а потім заплановані польоти з екіпажем, які відбудуться наприкінці наступного року.

"Вся компанія надзвичайно мотивована досягти цієї віхи разом і побачити, як космічний корабель "Нептун" так ефектно оживає на наших очах", - сказав засновник і співвласник Space Perspective Табер Маккалум.