Комапнія Space Perspective продемонструвала першу тестову версію капсули для космотуристів
Компанія Space Perspective, що базується у Флориді, побудувала фізичну тестову модель своєї капсули Neptune для подорожей у космос
Про це повідомляє New Atlas.
У 2020 році Space Perspective вперше оголосила про свій намір брати групи з восьми пасажирів у шестигодинні польоти на висоту до 30 480 м, на якій добре видно кривизну землі та чорноту космічного простору.
Очікується, що пасажири подорожуватимуть у герметичній капсулі під назвою "Spaceship Neptune", яка висітиме під наповненою воднем "космічною кулею завдовжки з футбольний стадіон". За розрахунками вчених, підйом на висоту триватиме дві години, потім дві години на огляд визначних пам'яток, а потім ще дві години на спуск. Для спуску з кулі повільно випускатиметься газ.
Капсула буде обладнана плюшевими сидіннями, баром з прохолодними напоями, системою зв'язку Wi-Fi, здатною транслювати прямі трансляції, панорамними вікнами на 360 градусів і туалетом на нижній палубі. Місця вже продаються заздалегідь по 125 тисяч доларів США.
Перший з польотів буде без екіпажу, а потім заплановані польоти з екіпажем, які відбудуться наприкінці наступного року.
"Вся компанія надзвичайно мотивована досягти цієї віхи разом і побачити, як космічний корабель "Нептун" так ефектно оживає на наших очах", - сказав засновник і співвласник Space Perspective Табер Маккалум.
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У неділю, 24 грудня, SpaceX запустила два супутники радіолокаційної розвідки для німецьких військових у рамках місії SARah-2 на низьку навколоземну орбіту.
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