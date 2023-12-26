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Комітет ВР з питань свободи слова не ініціюватиме закриття телемарафону, хоч не вважає його ефективним

26 грудня, 2023 вiвторок
14:18
Україна Ярослав Юрчишин

Голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин переконаний, що єдиний телемарафон виконав свою функцію на початку великої війни, а нині втрачає глядачів

Про це нардеп сказав в інтерв'ю Укрінформу.

На його думку, створення єдиного телемарафону на початку повномасштабного вторгнення було правильним рішенням, передусім з точки зору безпеки. Але нині статистика свідчить про падіння рівня інтересу та довіри до телемарафону, зазначив політик.

"Свою функцію в певний момент об’єднаний телемарафон виконав, але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача. І тут питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала б забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше. Що ж потрібно зробити? Проаналізувати, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Якщо не можна виправити, будемо шукати інші варіанти. До того моменту, поки немає іншого сценарію, користуємося і дивимося те, що маємо", - сказав Юрчишин.

При цьому нардеп наголосив, що не ініціюватиме закриття телемарафону, бо не він ініціював його створення.

"Багато колег вимагали від мене заяву про необхідність закриття єдиного телемарафону, але я не збираюся цього робити взагалі. Не комітет цей марафон починав, не комітету його закривати", - сказав політик.

"Проте, якщо ми не зробимо його якіснішим, він просто себе вичерпає. І якщо за наступний рік ми не знайдемо варіанти, як вдосконалити телемарафон, я не переконаний, що він цей рік переживе", - додав Юрчишин.

  • Єврокомісія рекомендувала  розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.
  • Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.
  • Разом із тим радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що влада не бачить підстав закривати телемарафон, поки триває війна.
Верховна Рада
Ярослав Юрчишин
Війна з Росією
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