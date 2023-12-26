Комітет ВР з питань свободи слова не ініціюватиме закриття телемарафону, хоч не вважає його ефективним

Про це нардеп сказав в інтерв'ю Укрінформу.

На його думку, створення єдиного телемарафону на початку повномасштабного вторгнення було правильним рішенням, передусім з точки зору безпеки. Але нині статистика свідчить про падіння рівня інтересу та довіри до телемарафону, зазначив політик.

"Свою функцію в певний момент об’єднаний телемарафон виконав, але наразі ми бачимо статистику, згідно з якою він втрачає глядача. І тут питання. Ми інвестуємо гроші в інформаційну безпеку, але механізм, яким, власне, ця безпека мала б забезпечуватись, не настільки ефективний, як був раніше. Що ж потрібно зробити? Проаналізувати, зрозуміти, що не працює і чи можна це виправити. Якщо не можна виправити, будемо шукати інші варіанти. До того моменту, поки немає іншого сценарію, користуємося і дивимося те, що маємо", - сказав Юрчишин.

При цьому нардеп наголосив, що не ініціюватиме закриття телемарафону, бо не він ініціював його створення.

"Багато колег вимагали від мене заяву про необхідність закриття єдиного телемарафону, але я не збираюся цього робити взагалі. Не комітет цей марафон починав, не комітету його закривати", - сказав політик.

"Проте, якщо ми не зробимо його якіснішим, він просто себе вичерпає. І якщо за наступний рік ми не знайдемо варіанти, як вдосконалити телемарафон, я не переконаний, що він цей рік переживе", - додав Юрчишин.