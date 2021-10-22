Компанія "БІТ" відстояла  свої права на оренду земельної ділянки

На ньому ухвалою суддів справу закрили, а в позові банку відмовили. Відтак договір суборенди земельної ділянки, яка стала предметом спору, визнали дійсним. Цьому передувало рейдерське захоплення майна компанії "БІТ". При цьому, за словами інвестора та директора підприємства Расіма Бекмезджі, який вже 20 років живе в Україні, представники банку діяли зі значним примусом.

"Ще до суду вони намагалися захопити нашу територію силовим методом. Вони увірвалися на мою територію, моє підприємство руйнуючи замки воріт і виганяючи моїх працівників з підприємства. І я скаржився в поліцію. Зараз справа лежить в прокуратурі Києво-Святошинського району. Мене визнали потерпілим у цій справі, адже я постраждав і морально, і матеріально. А окрім мене – також мої партнери. Я закликаю прокуратуру взяти цю справу з усіма доказами та довести її до кінця".

Раніше Північний апеляційний господарський суд Києва завершив розгляд судового спору між підприємством "Білкові інгредієнти і технології"та "КРЕДИТ ВЕСТ БАНКОМ". У 2018 році фінустанова отримала будівлю у селі Мила Києво-Святошинського району в рахунок погашення заборгованості за кредитом. Земельна ділянка розміром 2 га, на якій і розташована будівля, перебуває в комунальній власності. Раніше ця земля була передана в оренду на 49 років товариству "БІТ". Але щойно орендарі розпочали будівництво виробничої бази, компанія "КРЕДИТВЕСТ БАНК"подала до суду заяву про визнання договорів суборенди не дійсним. При цьому в договорах оренди та суборенди земельної ділянки банк навіть не є стороною. Ба більше, компанія "БІТ" та суборендатори жодних кредитних та інших фінансових відносин з банком не мали й не мають.Голова громадської організації "Стоп-Нелегал"Денис Шинкаренко каже, що ця фінустанова робить все можливе, аби будь-який бізнес збанкрутував.

"На сьогоднішній день нам стало відомо, що такий собі "КРЕДИТВЕСТ БАНК"просто створює умови для бізнесу, щоб він збанкрутував, щоб віддав усе своє майно, даючи кредити спочатку на одних умовах, потім змінюючи ці умови і забирає це майно. Ми обурені тим, що в Україні є такі банки, які займаються таким, можна сказати, легальним рейдерством".

Компанія "БІТ"намагалася вирішити питання з банком мирним шляхом. Зокрема, пропонувалавикупити будівлю, що належить банку за ринковою вартістю або передати частину земельної ділянки в суборенду та підписати умови сервітуту. Втім, жоден із варіантів банк не влаштував. Орендарі вважають, що метою банку було заволодіння всією земельною ділянкою та майном для подальшого продажу. Незважаючи на це, вони закликають інших українських підприємців, які можуть зіткнутися з такою ситуацією, відстоювати своє право в судах та боротися до кінця. Тим часом банк досі тисне на підприємство та його керівництво.