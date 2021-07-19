Львів Головна
ua
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Компанія "Ferrexpo" запустила сонячну електростанцію

Компанія "Ferrexpo" запустила сонячну електростанцію

19 липня, 2021 понедiлок
15:40
Економіка Ferrexpo

Компанія Феррекспо планує перейти до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювану енергію сонця. Днями на підприємствах групи запустили сонячну електростанцію. Яка буде буде подавати електроенергію для споживання на діючому промисловому майданчику

Про це повідомляє телеканал "Еспресо".

Компанія "Феррекспо" Костянтина Жеваго запустила пілотний проєкт з установки сонячних батарей та отримання  «зеленої» енергії. Потужність комплексу становить 5 Мвт. Проєкт вартістю у кілька мільйонів доларів повністю профінансувала  сама Компанія. При цьому геліостанція  не буде користуватися будь-якими державними програмами компенсацій, субсидій, дотацій чи "зеленого тарифу". 

"Ми починаємо нову історію. Історію розвитку альтернативної електроенергії. І зараз ми відкриваємо першу сонячну електростанцію не тільки компанії "Ferrexpo", але це перша електростанція сонячна електростанція серед всіх промислових об'єктів гірничодобувних об'єктів України. Компанія "Ferrexpo" реалізувала цей проект, відмовилась свідомо від використання компенсацій, пільг та субсидій. Які надаються організаціям та промисловим підприємствам. Ми свідомо не будемо використовувати і продавати цю електроенергію за "зеленим" тарифом, тому що на нашу думку всі державні дотації промисловим підприємствам в кінцевому підсумку лягають важким тягарем на пенсіонерів, лікарів та вчителів, " - повідомив голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус.

Станція  буде подавати електроенергію для промислових підприємств Групи Феррекспо. У подальших планах  - будівництво електростанції для виробництва відновлюваної енергії потужністю від 250 до 1000 Мвт. Компанія планує перейти до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювану енергію сонця як частини програми декарбонізації виробленої продукції. 

"Коли мова йде про такі великі потужні промислові об’єкти, підприємства, завжди мова йде про екологію, в тому числі і тут, реалізація цього відповідно проекту в тому числі покликана вирішувати це завдання. Завдання влади завжди підтримувати приватний сектор, щоби в отакій безпосередньо співпраці реалізовувалися нові об’єкти, нові можливості для нашої з вами області." - розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

У проєкті використано майже 10 тисяч сонячних батарей компанії Jinko Solar - одного зі світових лідерів у виробництві цього обладнання. Сонячні панелі встановлені на відвалах кар'єрів з метою раціонального використання площ.  
 

Ferrexpo
сонячна електростанція
Читайте також:
18 липня, 2021 неділя
Пропутінське лобі у Вашингтоні прагне перетворити Україну на федерацію й викликати хаос, - Піонтковський
18 липня, 2021 неділя
Схоже, Зеленський не заперечує проти формули Штайнмаєра. Це шокує, - Безсмертний
Прикордонник
18 липня, 2021 неділя
Напад на прикордонників на кордоні з Росією здійснили співробітники СБУ
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.1
    Купівля 27.1
    Продаж 27.31
  • EUR
    Купівля 31.87
    Продаж 32.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
19 липня
16:51
СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
СБУ провела контрдиверсійні навчання на Івано-Франківщині
16:41
Євгеній Шевченко
Нардеп Шевченко, який підтримує режим Лукашенка, заспівав на білоруському фестивалі "Слов'янський базар"
16:41
Англія День свободи
"День свободи": Англія скасувала майже всі карантинні обмеження
16:32
Мінекономіки
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України у другому кварталі у 6%
16:15
Ярослав Железняк
Железняк: До законопроєкту про олігархів внесли понад 1200 поправок
16:15
ОБСЄ
ОБСЄ призначила нового представника в Україні та ТКГ щодо Донбасу
16:00
Віктор Ляшко
Регулятор ЄС має внести у перелік схвалених вакцин CoronaVac, - Ляшко
15:50
Рада
Рада збереться на позачергове засідання 20 липня, - Железняк
15:49
Туреччина
Міністр туризму Туреччини припустив закриття кордонів країною в разі спалаху штаму "Дельта"
15:46
Оновлено
У Києві через зливу та затоплення закрили кілька станцій метро
У Києві знову працюють дві станції метро, які закривали через зливу та затоплення
15:42
ДБР затримало співробітників СБУ, які побили прикордонників і відібрали у них автомати
15:27
Разумков підписав Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки
15:23
комп’ютер
Іспити з української мови для держслужбовців: у системі стався збій
15:19
Зеленський
"Потрібне політичне наповнення": Зеленський назвав формат "Східного партнерства" напівживим
15:17
Інтерв’ю
Сергій Савін
"Будь-яке місто треба забезпечувати чуттєво", – поет Сергій Савін
15:15
парковка
Влада Києва затвердила нові паркувальні зони
15:12
будівництво
Понад 80% киян негативно ставляться до забудови столичних водойм, - соціологія
15:04
ТКГ
Мінські угоди та порушення режиму “тиші”: ТКГ збереться на засідання
14:57
Мінцифри додасть у "Дію" посвідчення учасника бойових дій
14:48
Мун Чже Ін
Президент Південної Кореї скасував візит в Японію через дипломатичний скандал
14:47
школа каркнтин
Вимога обов’язкової шкільної форми є незаконною, - освітній омбудсмен
14:40
Суддя Олександр Тупицький
ДБР завело справу через рішення Верховного суду щодо скасування указу про звільнення Тупицького
14:40
НБУ ліквідував управління з розслідування справ ПриватБанку
14:23
дощ
ДСНС попередила про град та грози 20 липня: які регіони накриє негода
14:22
На Київщині судитимуть банду
Викрали діамант вартістю $300 тис.: на Київщині звинувачують банду
14:18
навчання «Три мечі»
На Львівщині розпочались масштабні сухопутні військові навчання "Три мечі"
14:13
TikTok
TikTok заборонив рекламувати у своїй мережі Bitcoin
14:09
Ford ароматизатор для електромобілів
Ford випустив ароматизатор з запахом бензину для власників електромобілів
13:52
Nissan
Японія засудила двох американців за допомогу ексголові Nissan втекти з країни
13:45
дощь
Київ накрила гроза: чорне небо, підтоплені вулиці та збій у роботі громадського транспорту
13:31
комуналка
Найбільше - за "комуналку": кількість боржників в Україні з початку року зросла на 15%, - Опендатабот
13:22
СБУ затримання
СБУ викрила нападників на заступника голови АРМА
13:11
NSO Group
Шпигунську програму ізраїльтян для боротьби з терористами використовували для стеження за журналістами та політиками
12:54
Ярослав Железняк
Железняк: "ресурсний" законопроєкт посів друге місце по кількості правок до другого читання за всю історію голосувань Ради
12:41
На Черкащині сталася ДТП за участі чотирьох автомобілів: є загиблий
12:20
спека
Вище норми на 7,6°С: у Києві зафіксований черговий температурний рекорд
12:14
Світлана Тихановська
Тихановська не готова брати участь у виборах президента Білорусі, але "могла б виступити моральним авторитетом"
12:10
ПриватБанк
ПриватБанк у першому півріччі 2021 року скоротив прибуток на 17% - до майже 12 млрд грн
11:55
Франція протест
У Франції на тлі протестів антивакцинаторів розгромили два центри вакцинації
11:51
В Україні внаслідок негоди знеструмлено 170 населених пунктів у 7 областях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV