Компанія "Ferrexpo" запустила сонячну електростанцію

Про це повідомляє телеканал "Еспресо".



Компанія "Феррекспо" Костянтина Жеваго запустила пілотний проєкт з установки сонячних батарей та отримання «зеленої» енергії. Потужність комплексу становить 5 Мвт. Проєкт вартістю у кілька мільйонів доларів повністю профінансувала сама Компанія. При цьому геліостанція не буде користуватися будь-якими державними програмами компенсацій, субсидій, дотацій чи "зеленого тарифу".



"Ми починаємо нову історію. Історію розвитку альтернативної електроенергії. І зараз ми відкриваємо першу сонячну електростанцію не тільки компанії "Ferrexpo", але це перша електростанція сонячна електростанція серед всіх промислових об'єктів гірничодобувних об'єктів України. Компанія "Ferrexpo" реалізувала цей проект, відмовилась свідомо від використання компенсацій, пільг та субсидій. Які надаються організаціям та промисловим підприємствам. Ми свідомо не будемо використовувати і продавати цю електроенергію за "зеленим" тарифом, тому що на нашу думку всі державні дотації промисловим підприємствам в кінцевому підсумку лягають важким тягарем на пенсіонерів, лікарів та вчителів, " - повідомив голова правління Полтавського ГЗК Віктор Лотоус.



Станція буде подавати електроенергію для промислових підприємств Групи Феррекспо. У подальших планах - будівництво електростанції для виробництва відновлюваної енергії потужністю від 250 до 1000 Мвт. Компанія планує перейти до повномасштабної зміни традиційної електроенергії на відновлювану енергію сонця як частини програми декарбонізації виробленої продукції.



"Коли мова йде про такі великі потужні промислові об’єкти, підприємства, завжди мова йде про екологію, в тому числі і тут, реалізація цього відповідно проекту в тому числі покликана вирішувати це завдання. Завдання влади завжди підтримувати приватний сектор, щоби в отакій безпосередньо співпраці реалізовувалися нові об’єкти, нові можливості для нашої з вами області." - розповів голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.



У проєкті використано майже 10 тисяч сонячних батарей компанії Jinko Solar - одного зі світових лідерів у виробництві цього обладнання. Сонячні панелі встановлені на відвалах кар'єрів з метою раціонального використання площ.

