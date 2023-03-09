Про це пише BBC.

У заяві компанії стверджується, що Terran 1 є найбільшим надрукованим на 3D-принтері об'єктом, який спробує здійснити орбітальний політ.

Довжина ракети – близько 35 метрів, а маса – трохи менш як 10 тонн, що робить її однією з найменших орбітальних ракет у галузі. Однак головна відмінність Terran 1 від інших подібних апаратів полягає в тому, що 85% маси власне ракети, включаючи її двигуни Aeon, що працюють на суміші метану з рідким киснем, складають деталі та комплектуючі, повністю надруковані на 3D-принтері.

У компанії стверджують, що завдяки цьому кількість окремих фрагментів, з яких зібрано апарат, вдалося зменшити у 100 разів у порівнянні з традиційними методами ракетобудування.

На низьку навколоземну орбіту вона здатна виводити вантажі масою до 1250 кг, а коштує кожен політ 12 млн доларів.

Для порівняння: кожен запуск ракети Falcon 9 (від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску) обходиться НАСА майже в шість разів дорожче – близько 67 млн доларів. Хоча і вантажність у неї набагато вища: за раз Falcon може доставити на орбіту до 22 тонн вантажу.

Втім, вперше політ пройде без корисного вантажу на борту: тестовий запуск 8 березня, який отримав у розробників неофіційну назву "Ненудного польоту", вважатиметься успішним, якщо Terran 1 в принципі вийде на орбіту. Повертати корабель на Землю однаково не планували.

У майбутньому Relativity Space має намір брати активну участь у програмах освоєння Місяця, а потім і Марса.

Terran 1 для таких амбітних цілей не годиться, оскільки апарат занадто малий і до багаторазового використання непридатний. Однак паралельно з ним, використовуючи малу ракету як прототип, компанія розробляє і більш масштабний проєкт – ракету-носій багаторазового використання.

Довжина цього апарату, який має назву Terran R, вже не 20, а цілих 66 метрів, а його розрахункова вантажність – близько 20 тонн.

Розпочати передпольотні випробування багаторазової ракети компанія розраховує у 2024 році.

Today’s launch attempt for #GLHF Terran 1 was scrubbed due to exceeding launch commit criteria limits for propellant thermal conditions on stage 2. The team is working diligently toward our next launch window in the coming days. Check back here soon for updates on the launch… https://t.co/LxWJzfZ9BI pic.twitter.com/M4RVu6EkR8 — Relativity Space (@relativityspace) March 8, 2023

Запуск мав відбутись у режимі реального часу. Пряма трансляція в YouTube була запланована опівдні за місцевим часом (17:00 за Грінвічем, 20:00 за київським часом). Проте політ не відбувся – його перенесено, імовірно, на 11 березня, йдеться у твіттері компанії.