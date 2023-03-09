Компанія Relativity Space відправляє в космос першу ракету, надруковану на 3D-принтері
На пусковому майданчику космодрому на мисі Канаверал у Флориді встановлена та готова до тестового запуску ракета Terran 1, політ планувався 8 березня, проте його перенесено
Про це пише BBC.
У заяві компанії стверджується, що Terran 1 є найбільшим надрукованим на 3D-принтері об'єктом, який спробує здійснити орбітальний політ.
Довжина ракети – близько 35 метрів, а маса – трохи менш як 10 тонн, що робить її однією з найменших орбітальних ракет у галузі. Однак головна відмінність Terran 1 від інших подібних апаратів полягає в тому, що 85% маси власне ракети, включаючи її двигуни Aeon, що працюють на суміші метану з рідким киснем, складають деталі та комплектуючі, повністю надруковані на 3D-принтері.
У компанії стверджують, що завдяки цьому кількість окремих фрагментів, з яких зібрано апарат, вдалося зменшити у 100 разів у порівнянні з традиційними методами ракетобудування.
На низьку навколоземну орбіту вона здатна виводити вантажі масою до 1250 кг, а коштує кожен політ 12 млн доларів.
Для порівняння: кожен запуск ракети Falcon 9 (від компанії SpaceX, що належить Ілону Маску) обходиться НАСА майже в шість разів дорожче – близько 67 млн доларів. Хоча і вантажність у неї набагато вища: за раз Falcon може доставити на орбіту до 22 тонн вантажу.
Втім, вперше політ пройде без корисного вантажу на борту: тестовий запуск 8 березня, який отримав у розробників неофіційну назву "Ненудного польоту", вважатиметься успішним, якщо Terran 1 в принципі вийде на орбіту. Повертати корабель на Землю однаково не планували.
У майбутньому Relativity Space має намір брати активну участь у програмах освоєння Місяця, а потім і Марса.
Terran 1 для таких амбітних цілей не годиться, оскільки апарат занадто малий і до багаторазового використання непридатний. Однак паралельно з ним, використовуючи малу ракету як прототип, компанія розробляє і більш масштабний проєкт – ракету-носій багаторазового використання.
Довжина цього апарату, який має назву Terran R, вже не 20, а цілих 66 метрів, а його розрахункова вантажність – близько 20 тонн.
Розпочати передпольотні випробування багаторазової ракети компанія розраховує у 2024 році.
Запуск мав відбутись у режимі реального часу. Пряма трансляція в YouTube була запланована опівдні за місцевим часом (17:00 за Грінвічем, 20:00 за київським часом). Проте політ не відбувся – його перенесено, імовірно, на 11 березня, йдеться у твіттері компанії.
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