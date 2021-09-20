Корея планує озброїтися балістичною ракетою, яка запускатиметься з підводних човнів

Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела.

На навчаннях корейської армії ракета була випущена з підводного човна на випробувальному полігоні. Вона потрапила в ціль. Таким чином, Корея стала сьомою у світі країною, яка успішно випробувала балістичну ракету, яка базується на підводному човні.

Планується почати масове виробництво ракети і поставити на озброєння в другій половині 2022 року. Планується розгорнути майже 80 таких ракет на дев'яти підводних човнах.