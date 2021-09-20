Корея планує озброїтися балістичною ракетою, яка запускатиметься з підводних човнів
Республіка Корея прийме на озброєння нову балістичну ракету, яка запускатиметься з підводних човнів, пишуть корейські ЗМІ
Про це повідомляє Yonhap з посиланням на джерела.
На навчаннях корейської армії ракета була випущена з підводного човна на випробувальному полігоні. Вона потрапила в ціль. Таким чином, Корея стала сьомою у світі країною, яка успішно випробувала балістичну ракету, яка базується на підводному човні.
Планується почати масове виробництво ракети і поставити на озброєння в другій половині 2022 року. Планується розгорнути майже 80 таких ракет на дев'яти підводних човнах.
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