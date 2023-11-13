Коригували удари росіян по позиціях ЗСУ у Краматорську й Бахмуті: до 8 років засудили двох навідників

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Одним із засуджених є 20-річний мешканець Краматорська, який поширював прокремлівські наративи в соцмережах, після чого окупанти дистанційно залучили його до співпраці.



Другий засуджений, також місцевий житель, підтримував зв’язок з окупантами через бойовика підконтрольної їм "народної міліції ЛНР".

Двоє інформаторів спецслужб РФ коригували повітряні атаки окупантів на бойові позиції та військову інфраструктуру Сил оборони України на Донеччині, де серед основних цілей були укріпрайони, а також місця базування українських підрозділів ППО та реактивних систем залпового вогню в районі Краматорська.



За координатами від чоловіків, росіяни намагались уразити вогневі позиції ЗСУ під Бахмутом.



СБУ викрила і затримала обох зловмисників у результаті контрдиверсійних заходів у прифронтових районах та на передовій у Донецькій області. Фігуранти погодились співпрацювати зі слідством, тому, враховуючи це, суд призначив фігурантам по 8 і 8,6 років тюрми, інформує Офіс генпрокурора.



Суд визнав обох чоловіків винними за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

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