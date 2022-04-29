Королівська родина Великої Британії зустрінеться із українською громадою в Оттаві

Про це повідомив уряд Канади.



"18 травня Їх Величності зустрінуться із членами та організаціями українсько-канадської громади, аби вислухати їх історії та дізнатися про зусилля Канади із підтримки українського народу. Їхні Королівські Високості візьмуть участь у традиційному молебні, дізнаються про українську культуру та поспілкуються з представниками конгресу українців Канади", - ідеться в заяві.



Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська перебуватимть у Канаді з 17 до 19 травня та відвідають Оттаву, Сент-Джонс, Ньюфаундленд і Лабрадор.

Довідка: Конгрес українців Канади складається із шести провінційних рад і 34 відділів по всій країні. Близько 1,3 млн мешканців Канади мають українське походження.

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