Королівська родина Великої Британії зустрінеться із українською громадою в Оттаві
У травні Принц Уельський Чарльз і герцогиня Корнуольська зустрінуться з українською громадою
Про це повідомив уряд Канади.
"18 травня Їх Величності зустрінуться із членами та організаціями українсько-канадської громади, аби вислухати їх історії та дізнатися про зусилля Канади із підтримки українського народу. Їхні Королівські Високості візьмуть участь у традиційному молебні, дізнаються про українську культуру та поспілкуються з представниками конгресу українців Канади", - ідеться в заяві.
Принц Чарльз і герцогиня Корнуольська перебуватимть у Канаді з 17 до 19 травня та відвідають Оттаву, Сент-Джонс, Ньюфаундленд і Лабрадор.
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