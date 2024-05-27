Чарівна сила пряності: який продукт допомагає контролювати рівень цукру в крові?

Підвищений рівень цукру в крові є серйозною проблемою, яка може призвести до розвитку діабету та інших хронічних захворювань. На щастя, існують природні засоби, які допомагають контролювати рівень глюкози.

Високий рівень цукру в крові: визначення поняття, причини

Підвищений рівень цукру в крові або гіперглікемія, виникає тоді, коли рівень глюкози (цукру) в крові перевищує межі норми. Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин організму, але її надлишок може бути шкідливим і свідчити про проблеми з регуляцією цукру в організмі.

Згідно з даними на веб-порталі МОЗ, норма цукру в крові з вени у дорослої людини має становити до 6.0 ммоль/л, а якщо це значення вже досягне 6.1-7 ммоль/л, тоді людині вже можуть поставити діагноз - порушення глікемії натщесерце.

Відповідно до даних рекомендацій Американської діабетичної асоціації (ADA), предіабетний стан можуть діагностувати, якщо рівень глюкози в крові натщесерце сягне значення більш ніж 5,6 ммоль/л.

Причин для підвищення рівня цукру в крові може бути дійсно багато. У ADA визначають такі основні фактори, що спричиняють гіперглікемію:

Якщо у людини цукровий діабет першого типу (автоімунне захворювання, при якому імунна система атакує клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін), це може бути свідченням того, що людина ввела недостатню кількість препарату.

Цукровий діабет другого типу. Розвивається хвороба внаслідок інсулінорезистентності, коли клітини організму стають нечутливими до інсуліну або його недостатньо.

Неправильне харчування та нестача фізичної активності. Вживання великої кількості вуглеводів, особливо простих цукрів або недостатня фізична активність, може призвести до тимчасового підвищення рівня цукру в крові.

Інфекції або інші захворювання можуть впливати на рівень глюкози.

Гормональний сплеск або "феноменом світанку", що відбувається в організмі у ранні години.

Фізичний або емоційний стрес може викликати викид гормонів, які підвищують рівень глюкози.

Підвищений рівень цукру в крові є серйозною проблемою, яка потребує уваги. Без належного контролю, гіперглікемія може призвести до серйозних ускладнень, таких як нейропатія, серцево-судинні захворювання та інше.

Правильне харчування, фізична активність, контроль рівня глюкози та своєчасне лікування можуть значно покращити якість життя і запобігти ускладненням.

Фото: medicalanswers.com.ua

Пряність, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові

Імбир – це корінь, з якого виготовляють популярну пряність із гострим смаком, що відомий своїми численними лікувальними властивостями. Однією з найважливіших його переваг є здатність допомагати в регулюванні рівня цукру в крові, що робить його незамінним для людей, які страждають на діабет або мають підвищений ризик розвитку цього захворювання.

Імбир може допомагати покращувати чутливість до інсуліну, що є ключовим фактором у контролі рівня цукру в крові. Так, активні сполуки імбиру, такі як гінгерол, можуть підвищувати ефективність інсуліну та знижувати резистентність до нього. Це особливо важливо для людей з діабетом 2 типу, де інсулінорезистентність є основною проблемою.

Видання Eating well пише про ці властивості імбирю, посилаючись на слова Канчан Койї, Ph.D. в сфері біомедицини та авторки кулінарної книги "Spice Spice Baby". "Запалення пов’язане з резистентністю до інсуліну і поганим контролем рівня цукру в крові. Тому боротьба із запаленням за допомогою імбиру може мати сприятливий вплив на рівень глюкози" - пояснює науковиця та зазначає, що дані висновки потребують подальшого дослідження.

Фото: Freepik

Імбир багатий на антиоксиданти, які допомагають зменшувати оксидативний стрес, що може пошкоджувати клітини та сприяти розвитку діабету. Зменшуючи цей стрес, імбир сприяє здоров'ю клітин, включено з тими, що відповідають за вироблення та регуляцію інсуліну.

"У використанні імбиру мало мінусів, тому я кажу, чому б не включити його в раціон заради корисних поліфенолів, протизапальних ефектів і ефектів, що поліпшують травлення", - розповідає Койя.

Дослідження вказують на те, що імбир може мати вплив на зниження рівня глюкози в крові. В огляді та мета-аналізі, який був опублікований в журналі Nutrients у 2024 році, пацієнти з діабетом 2 типу, вживали різні спеції. Виявилось, що учасники, які приймали додатковий імбир у дозах від 600 до 3 000 міліграмів протягом дня, мали значний вплив на рівень цукру в крові натщесерце, глікований гемоглобін (A1C), концентрацію інсуліну. Це єдина спеція, яка виявила вплив на всі три показники, а інші спеції - куркумін, шафран, кориця та чорний кмин, мали вплив лише на деякі з цих показників.

У мета-аналізі досліджень, що були опубліковані у 2018 році в журналі Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine є дані, що пояснюють ефективність імбиру. Він може покращувати метаболізм вуглеводів, збільшувати чутливість до інсуліну та знижувати швидкість всмоктування цукру в кров.

“Деякі дослідження показують, що імбир може позитивно впливати на рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну і сповільнюючи перетравлення вуглеводів, що призводить до меншого стрибка рівня цукру в крові після їжі”, — пояснює дієтологиня та консультантка з діабету Колетт Міко.

Як використовувати імбир для контролю рівня цукру в крові?

Імбир можна додавати до різних страв – від супів і тушкованих страв до салатів та смузі. Він не тільки зробить смак страв більш насиченим, але й наповнить їх корисними властивостями. Найкраще його поєднувати з продуктами, що мають високий вміст клітковини. До цих продуктів належать фрукти та овочі, різні горіхи, бобові або цільнозернові.

Крім того, ви можете готувати імбирний чай – це простий і ефективний спосіб додати цей продукт до свого раціону. Для його приготування наріжте свіжий корінь імбиру тонкими шматочками або у готовий чай просто додайте спецію.

Кому не варто вживати імбир?

Хоча імбир має багато корисних властивостей, важливо пам'ятати про можливі побічні ефекти. Вживання великих кількостей імбиру може призвести до проблем з шлунково-кишковим трактом, таких як печія чи діарея. Також слід бути обережними людям, які приймають специфічні препарати. У цій ситуації краще проконсультуватися з лікарем.

Імбир – це природний засіб для контролю рівня цукру в крові завдяки своїм властивостям покращення чутливості до інсуліну та антиоксидантній дії. Включення імбиру до щоденного раціону може бути корисним доповненням до здорового способу життя та дієти, особливо для людей з діабетом або ризиком його розвитку.