Чарівна сила пряності: який продукт допомагає контролювати рівень цукру в крові?
Цей продукт не лише додає пікантний смак вашим стравам, а й має численні лікувальні властивості, серед яких – здатність контролювати рівень цукру в крові
Підвищений рівень цукру в крові є серйозною проблемою, яка може призвести до розвитку діабету та інших хронічних захворювань. На щастя, існують природні засоби, які допомагають контролювати рівень глюкози.
Високий рівень цукру в крові: визначення поняття, причини
Підвищений рівень цукру в крові або гіперглікемія, виникає тоді, коли рівень глюкози (цукру) в крові перевищує межі норми. Глюкоза є основним джерелом енергії для клітин організму, але її надлишок може бути шкідливим і свідчити про проблеми з регуляцією цукру в організмі.
Згідно з даними на веб-порталі МОЗ, норма цукру в крові з вени у дорослої людини має становити до 6.0 ммоль/л, а якщо це значення вже досягне 6.1-7 ммоль/л, тоді людині вже можуть поставити діагноз - порушення глікемії натщесерце.
Відповідно до даних рекомендацій Американської діабетичної асоціації (ADA), предіабетний стан можуть діагностувати, якщо рівень глюкози в крові натщесерце сягне значення більш ніж 5,6 ммоль/л.
Причин для підвищення рівня цукру в крові може бути дійсно багато. У ADA визначають такі основні фактори, що спричиняють гіперглікемію:
- Якщо у людини цукровий діабет першого типу (автоімунне захворювання, при якому імунна система атакує клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін), це може бути свідченням того, що людина ввела недостатню кількість препарату.
- Цукровий діабет другого типу. Розвивається хвороба внаслідок інсулінорезистентності, коли клітини організму стають нечутливими до інсуліну або його недостатньо.
- Неправильне харчування та нестача фізичної активності. Вживання великої кількості вуглеводів, особливо простих цукрів або недостатня фізична активність, може призвести до тимчасового підвищення рівня цукру в крові.
- Інфекції або інші захворювання можуть впливати на рівень глюкози.
- Гормональний сплеск або "феноменом світанку", що відбувається в організмі у ранні години.
- Фізичний або емоційний стрес може викликати викид гормонів, які підвищують рівень глюкози.
Підвищений рівень цукру в крові є серйозною проблемою, яка потребує уваги. Без належного контролю, гіперглікемія може призвести до серйозних ускладнень, таких як нейропатія, серцево-судинні захворювання та інше.
Правильне харчування, фізична активність, контроль рівня глюкози та своєчасне лікування можуть значно покращити якість життя і запобігти ускладненням.
Фото: medicalanswers.com.ua
Пряність, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові
Імбир – це корінь, з якого виготовляють популярну пряність із гострим смаком, що відомий своїми численними лікувальними властивостями. Однією з найважливіших його переваг є здатність допомагати в регулюванні рівня цукру в крові, що робить його незамінним для людей, які страждають на діабет або мають підвищений ризик розвитку цього захворювання.
Імбир може допомагати покращувати чутливість до інсуліну, що є ключовим фактором у контролі рівня цукру в крові. Так, активні сполуки імбиру, такі як гінгерол, можуть підвищувати ефективність інсуліну та знижувати резистентність до нього. Це особливо важливо для людей з діабетом 2 типу, де інсулінорезистентність є основною проблемою.
Видання Eating well пише про ці властивості імбирю, посилаючись на слова Канчан Койї, Ph.D. в сфері біомедицини та авторки кулінарної книги "Spice Spice Baby". "Запалення пов’язане з резистентністю до інсуліну і поганим контролем рівня цукру в крові. Тому боротьба із запаленням за допомогою імбиру може мати сприятливий вплив на рівень глюкози" - пояснює науковиця та зазначає, що дані висновки потребують подальшого дослідження.
Фото: Freepik
Імбир багатий на антиоксиданти, які допомагають зменшувати оксидативний стрес, що може пошкоджувати клітини та сприяти розвитку діабету. Зменшуючи цей стрес, імбир сприяє здоров'ю клітин, включено з тими, що відповідають за вироблення та регуляцію інсуліну.
"У використанні імбиру мало мінусів, тому я кажу, чому б не включити його в раціон заради корисних поліфенолів, протизапальних ефектів і ефектів, що поліпшують травлення", - розповідає Койя.
Дослідження вказують на те, що імбир може мати вплив на зниження рівня глюкози в крові. В огляді та мета-аналізі, який був опублікований в журналі Nutrients у 2024 році, пацієнти з діабетом 2 типу, вживали різні спеції. Виявилось, що учасники, які приймали додатковий імбир у дозах від 600 до 3 000 міліграмів протягом дня, мали значний вплив на рівень цукру в крові натщесерце, глікований гемоглобін (A1C), концентрацію інсуліну. Це єдина спеція, яка виявила вплив на всі три показники, а інші спеції - куркумін, шафран, кориця та чорний кмин, мали вплив лише на деякі з цих показників.
У мета-аналізі досліджень, що були опубліковані у 2018 році в журналі Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine є дані, що пояснюють ефективність імбиру. Він може покращувати метаболізм вуглеводів, збільшувати чутливість до інсуліну та знижувати швидкість всмоктування цукру в кров.
“Деякі дослідження показують, що імбир може позитивно впливати на рівень цукру в крові, покращуючи чутливість до інсуліну і сповільнюючи перетравлення вуглеводів, що призводить до меншого стрибка рівня цукру в крові після їжі”, — пояснює дієтологиня та консультантка з діабету Колетт Міко.
Як використовувати імбир для контролю рівня цукру в крові?
Імбир можна додавати до різних страв – від супів і тушкованих страв до салатів та смузі. Він не тільки зробить смак страв більш насиченим, але й наповнить їх корисними властивостями. Найкраще його поєднувати з продуктами, що мають високий вміст клітковини. До цих продуктів належать фрукти та овочі, різні горіхи, бобові або цільнозернові.
Крім того, ви можете готувати імбирний чай – це простий і ефективний спосіб додати цей продукт до свого раціону. Для його приготування наріжте свіжий корінь імбиру тонкими шматочками або у готовий чай просто додайте спецію.
Кому не варто вживати імбир?
Хоча імбир має багато корисних властивостей, важливо пам'ятати про можливі побічні ефекти. Вживання великих кількостей імбиру може призвести до проблем з шлунково-кишковим трактом, таких як печія чи діарея. Також слід бути обережними людям, які приймають специфічні препарати. У цій ситуації краще проконсультуватися з лікарем.
Імбир – це природний засіб для контролю рівня цукру в крові завдяки своїм властивостям покращення чутливості до інсуліну та антиоксидантній дії. Включення імбиру до щоденного раціону може бути корисним доповненням до здорового способу життя та дієти, особливо для людей з діабетом або ризиком його розвитку.
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