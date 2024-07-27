Домашній мікрогрін: користь для здоров'я, методи вирощування та догляд

Ці маленькі, але надзвичайно поживні паростки містять високу концентрацію вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Їх легко вирощувати вдома, навіть при обмеженій кількості простору. Крім того, це заняття не потребує спеціальних навичок чи дороговартісного обладнання. Еспресо розповість, чим корисна мікрозелень, які існують методи її вирощування та як забезпечити оптимальний догляд, щоб швидко отримати гарний врожай.

Що таке мікрозелень та навіщо її вирощувати?

Мікрозелень або мікрогрін – це молоді рослини різних культур, які вирощують із насіння до висоти 3-10 см. Вони мають багатий смак та високу харчову цінність, тому їх часто називаюсь суперфудами. Мікрогрін — це лише одна з фаз розвитку рослини, коли в ній зосереджується найбільша концентрація вітамінів та корисних речовин.

Існує дуже багато видів зелені, яку пророщують, щоб отримати поживні паростки (мікрогрін):

Рукола, редиска, крес-салат, гірчиця. Ці рослини прості у вирощуванні, мають гострий та дещо перцевий смак. Добре підходить для салатів та гарнірів. Крім того, їх використовують для приготування смузі та вітамінних коктейлів.

Мікс-салату та льон. Така легка та ніжна зелень, що немає вираженого смаку – це універсальний варіант для різних страв.

Горох, соняшник, буряк - мають м'який та солодкий смак, часто використовується в салатах та у ролі гарніру. Паростки зазвичай досить великі та соковиті.

Базилік - має пікантний та злегка солодкуватий смак. Його часто додають у салати та навіть прикрашають десерти.

Фото: Freepik

Мікрозелень – це не просто декоративний елемент в салатах та прикраса для страв. Численні переваги для здоров'я роблять її важливою складовою будь-якого раціону харчування. Молоді паростки містить велику кількість вітамінів, мінералів і антиоксидантів. Наприклад, у досліджені 2023 року, яке було опубліковано на порталі ScienceDirect, зазначено, що у мікрозелені червонокачанної капусти містилось в шість разів більше вітаміну С, ніж у зрілих аналогів. Звісно концентрація та наявність тих чи інших вітамін залежить від сорту рослини, однак всі вони мають спільні корисні властивості.

Мікрозелень містить клітковину, яка сприяє здоровому травленню. Клітковина допомагає нормалізувати роботу кишечника, запобігає запорам і підтримує баланс мікрофлори в кишечнику. Завдяки високому вмісту вітаміну C та E, ці ростки підтримують імунну систему та захищають організм від інфекцій. А вітаміни B-комплексу, такі як B6, фолат і рибофлавін, допомагають підтримувати енергію, метаболізм та здоров'я нервової системи.

Мікрогрін також може позитивно впливати на здоров'я серця завдяки вмісту антиоксидантів та фітохімічних сполук. Флавоноїди та каротиноїди допомагають знижувати запалення та підтримують здоровий кров’яний тиск.

Мікрозелень – це чудова можливість збагатити раціон корисними продуктами. Спробуйте самостійно її проростити, щоб насолоджуватися свіжою, поживною та смачною зеленню прямо з підвіконня.

Вирощування мікрозелені в ґрунті

Для вирощування мікрозелені в ґрунті, виберіть неглибокий контейнер з дренажними отворами. Це можуть бути спеціальні піддони або звичайні лотки. Наповніть контейнер родючим ґрунтом, який добре утримує вологу та насичений необхідними поживними речовинами. Глибина шару землі - 2-3 сантиметри.

Далі рівномірно висадіть насіння в ґрунт. Не потрібно його сильно заглиблювати, легко притисніть насіння до ґрунту, щоб забезпечити хороший контакт. Після сівби полийте ґрунт із розпилювача та нарийте лоток кришкою. Розмістіть контейнер теплому місці із розсіяним світлом.

Під час проростання зелені, необхідно підтримувати ґрунт вологим, але не мокрим. Достатньо поливати один раз протягом 3-5 днів, а кришку знімайте двічі на день, щоб відбувалось належне провітрювання.

Через кілька днів насіння почне проростати, тоді можна повністю зняти кришку та поставити насіння на підвіконня. Коли рослини досягнуть потрібної висоти (через 7-15 днів), можете зрізати мікрозелень ножицями або за допомогою ножа.

Фото: Freepik

Вирощування мікрогріну без ґрунту

Мікрогрін можна вирощувати на різному субстраті: лляна підстилка, кокосове волокно, паперові серветки, ватні диски, гідрогель та інше. Кожен із цих методів має свої переваги та недоліки, але всі вони підходять для успішного вирощування мікрозелені. Вибір методу залежить від особистих уподобань, наявності матеріалів та умов вирощування.

Як виростити мікрогрін у банці?

Вирощування мікрогріну в банці – це простий і ефективний спосіб отримати свіжу та корисну зелень у домашніх умовах. Для цього вам знадобиться кілька основних матеріалів і трохи часу.

Що знадобиться:

скляна банка (бажано об'ємом один літр);

марля або кришка із дірочками для покриття горловини банки;

насіння для пророщування (три столові ложки);

вода.

Покрокова інструкція:

Виберіть якісне насіння для мікрогріну. Замочіть насіння у банці з водою на 8-12 годин (на всю ніч). Це допоможе їм прорости швидше.

Злийте вміст банки та ретельно промийте насіння, доки вода не стане прозорою.

Помістіть насіння в банку вже без води. Закрийте горловину банки сіткою або марлею.

Розмістіть банку під кутом у теплому місці при температурі 20-25 градусів, щоб забезпечити стікання води та доступ повітря до насіння.

Промивайте насіння щоранку. Після промивання переконайтеся, що вся зайва вода стікає, щоб запобігти загниванню.

Мікрогрін буде готовий до збирання, коли під час промивання відокремиться лушпиння. Паростки мають досягти висоти 3-4 см.

Пророщування мікрозелені на паперових рушниках

Це найпростіший і найдоступніший спосіб вирощування мікрогріну в домашніх умовах. Просто розкладіть кілька шарів паперових рушників або серветок на дно контейнера з дренажем, зволожте їх розпилювачем для води. Далі рівномірно по поверхні субстрату висадіть насіння та накрийте контейнер плівкою.

Розмістіть контейнер теплому місці. Регулярно зволожуйте паперові рушники та відкривайте плівку щодня на 20-30 хвилин. Після проростання насіння, забезпечте достатнє освітлення та приберіть плівку.

Фото: zprz.city

Пророщування мікрозелені на лляних килимках

Вирощування мікрогріну на лляних килимках – ще один простий і ефективний спосіб. Такий натуральний субстрат добре утримує вологу і є чудовим середовищем для вирощування мікрозелені.

Замочіть насіння у воді на 8-12 годин. Це допоможе йому прорости швидше. Наріжте лляні килимки відповідно до розміру лотків або піддонів та замочіть їх в теплій воді на 5-7 хвилин. Покладіть лляні килимки у лотки. Рівномірно розсипте замочене насіння по поверхні агрокилимків.

Накрийте лотки кришками та розмістить їх у теплому середовищі для пророщування насіння. Щойно насіння почне проростати та з'являться корінці, забезпечте рослинам достатнє освітлення та перекладіть лотки на підвіконня. Під кожною ємністю із зеленню встановіть піддони з водою так, щоб корінці діставали до вологи. Чекайте на врожай!

Поради, що стосуються догляду за мікрозеленню

Для того, щоб отримати найкращий результат, слід дотримуватися кількох основних правил догляду за цими рослинами:

Використовуйте лише якісне насіння (пошкоджене або цвіле одразу викидайте), яке призначене для вирощування мікрогріну. Для швидшого проростання, насіння можна попередньо замочити.

Підтримуйте постійну вологість під час вирощування зелені, однак шукайте баланс. Використовуйте розпилювач для рівномірного зволоження насіння.

Після проростання зелені, переміщайте мікрогрін у світле місце або використовуйте лампи для вирощування рослин. Однак, доки висота мікрозелені не досягла 0,5-1 см, насіння не варто ставити на сонце.

Забезпечте хорошу вентиляцію мікрогріну, щоб уникнути розвитку цвілі та інших захворювань. Оптимальна температура для вирощування - 20-25°C.

Дотримуючись цих порад, ви зможете виростити смачний мікрогрін, який стане чудовим доповненням до вашого раціону харчування.