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Коли варто садити редиску: не попустіть сприятливий час

28 березня, 2024 четвер
19:45
корисні поради Вирощування редиски

Ми розкриємо всі секрети та поради, що стосуються висадки найсмачнішої редиски, про які ви могли не знати. Це допоможе зробити ваш урожай якісним

Вирощування редиски - це досить простий процес, який зазвичай люблять дачники, оскільки вже за 3-4 тижні можна отримати перші свіжі овочі. Кінець березня та початок квітня - ідеальний час для посадки насіння цього овоча у ґрунт.

Редиска - це культура, яка швидко росте, але для досягнення хорошого врожаю важливо знати деякі ключові правила щодо посадки та догляду за нею. Із дотриманням цих правил, грядка буде радувати вас смачною та корисною редискою.

Корисні властивості редиски

Редиска - це не лише смачний овоч, але й джерело корисних речовин для здоров'я. Вона має такі корисні властивості:

  • Високий вміст вітамінів та мінералів. Вона багата на вітамін С, який сприяє зміцненню імунітету та боротьбі з запаленнями. Також вона містить вітаміни групи В, калій, магній та інші корисні мінерали.
  • Антиоксиданти в редисці допомагають знижувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань та покращують стан шкіри.
  • Цей овоч - це чудовий вибір для тих, хто дотримується дієти або хоче контролювати свою вагу, оскільки він містить мало калорій та води, але насичує організм корисними речовинами.
  • Підтримує здоров'я шлунково-кишкового тракту, завдяки великій кількості дієтичних волокон, які сприяють нормалізації травлення та підтримці здорової мікрофлори в кишечнику.
  • Завдяки своїми антисептичними властивостями редиска також може запобігти розвитку застуди та інших захворювань.

Ці корисні властивості роблять редиску важливим елементом здорового харчування.

Фото: stock.adobe.com

Коли та як сіяти редис?

Редиску можна сіяти у ґрунт навесні, коли земля прогріється до температури близько 5-10ºС, хоча активно зростати паростки почнуть вже за температури 15-20ºС. Найкращий час для посадки редиски - кінець березня та початок квітня, коли морози вже минули та ґрунт достатньо теплий.

Крім того, спочатку насіння редиски можна сіяти накриваючи агроволокном. Якщо погода буде не дуже жарка, тоді сіяти її можна аж до червня, оскільки редис не переносить саме спеку. Якщо літо прохолодне, це навіть краще для її росту. Редиска є холодостійкою культурою, тому її часто ще раз висаджують наприкінці серпня або на початку вересня. Головне - підібрати відповідний сорт, який буде найкраще відповідати погодним умовам вашого регіону та часу висадження, наприклад, ранньостиглі або пізні сорти.

Перед посівом важливо підготувати ґрунт, розпушити його, видалити бур'яни та додати добрива. Ця рослина чудово зростає на землі, яка насичена органічними речовинами, слабокислих чи нейтральних ґрунтах. Сіяти редиску потрібно на глибину близько 1.5-2.5 сантиметра, залишаючи між рядками відстань приблизно 10 см. Після посіву необхідно зробити рівномірний полив, щоб забезпечити насіння вологою.

Після висіву редиску теж важливо регулярно поливати, особливо в період появи сходів, потім вести догляд за рослинами, видаляючи бур'яни та проріджуючи зайві паростки. Експерти зазначають, що вологість ґрунту має бути на рівні 80%, тому зазвичай полив проводять щодня. У хороших умовах, редиска зазвичай добре росте та швидко дозріває, її вегетаційний період варіюється в межах від 25 до 40 днів.

Головні заборони при вирощуванні редису

Дотримання цих правил допоможе виростити смачний та якісний урожай редису. Хоча рослина не дуже вимоглива, але варто знати, що може заважати її розвитку:

  • Не варто сіяти редиску занадто густо, коренеплоди можуть зазнавати конкуренції за простір, що призведе до їхнього деформування або зменшення розміру.
  • Редис відчуває дискомфорт від перегрітого ґрунту, особливо влітку. Важливо надати йому достатньо сонця у весняний період та знайти затінення в періоди спеки ближче до літа.
  • Цей овоч відносно вимогливий до вологості, тому недостатнє зволоження може призвести до зупинки росту. Однак, знайте межу, адже перезволоження може призвести до гниття та розвитку хвороб. Рекомендують у весняний період поливати один раз на день, а влітку - двічі. Краще орієнтуватися на погодні умови вашого регіону. 
  • Занадто глибоке посівання насіння, теж не підходить цьому овочу. Якщо це зробити, коренеплоди можуть не прорости до поверхні ґрунту і врожаю просто не буде.
  • Редис не терпить занадто збагаченого добривами ґрунту, це здебільшого стосується внесення свіжого гною. Якщо ви хочете виростити соковиті плоди без порожнин та тріщин, тоді краще не вносьте таку органіку при висадці насіння.  

Редис - це культура, яка має свої вимоги до зростання, але ці правила досить прості, тому дотримуватись їх буде не складно.

Фото: istockphoto.com

Які є хвороби та шкідники редису?

Редис, як інші представники з родини Капустяних, може страждати від тих самих хвороб та шкідників. У теплицях, особливо при поганому провітрюванні та зайвій вологості, його може атакувати несправжня борошниста роса. Пошкодити стручки та насіння редису може також чорна плямистість, яка добре розвивається за умов надмірної вологості.

Вірусні захворювання можуть з'являється на редисці, особливо на кислих ґрунтах, іноді приводячи до утворення наростів на рослинах. У такому випадку краще знищити пошкоджені плоди та утримуватися від вирощування редису на цьому місці протягом кількох років.

Крім того, редис часто атакують капустяні блішки, особливу загрозу становлять під час появи сходів. Посипання рослин попелом може бути ефективним проти них, оскільки це відлякує комах. Корені та коренеплоди редису можуть бути пошкоджені капустяною мухою, проти якої також можна застосовувати також попіл або біоінсектициди.

Маленькі та милі хрущі, теж не такі доброзичливі до редиски. Ці жуки можуть пошкодити листя овочевої культури, а їх личинки можуть поїдати підземні частини, залишаючи характерні отвори. Це все негативно впливає на фотосинтез та загальний ріст рослини.

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