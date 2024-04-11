Як не втрачати мотивацію та почати тренуватись?

Ведення активного способу життя та заняття спортом мають багато корисних ефектів для здоров'я. Регулярні фізичні вправи покращують роботу серця та кровообіг, знижують ризик серцевих захворювань. Також фізична активність сприяє спалюванню калорій і підтримує здорову масу тіла, допомагаючи знизити ризик ожиріння та пов'язаних захворювань.

Спорт також стимулює вироблення ендорфінів - гормонів щастя, які підвищують настрій, знижують стрес та покращують когнітивні функції мозку. Крім того, заняття спортом допомагають зміцнювати кістки і м'язи, що особливо важливо для підтримки загального здоров'я. Тому заняття спортом мають стати невід'ємною частиною життя кожної людини.

Початок тренувань - найскладніший момент. Тільки люди з сильною мотивацією та цілеспрямованістю можуть одразу перетворити свої слова в дії. У багатьох інших, перший крок завжди відкладається на потім, а згодом їх історія знайомства із спортивними заняттями розтягується на тижні або місяці. Ті, хто переміг себе, свою лінь і нерішучість, діляться секретами. Аналізуючи їх історії, можна виділити кілька надійних порад.

Ставте цілі, яких легше досягти

Встановлення більш простих цілей спочатку може допомогти змусити себе тренуватися. Коли мета здається надто великою або складною, це може викликати відчуття страху або лінощів. Крім того, ви можете банально втратити мотивацію, якщо не будете бачити бажаних результатів.

Завдання повинні бути реалістичними та досяжними, щоб ви могли їх успішно завершити. Поступове досягнення малих цілей стимулює вас продовжувати працювати над більш глобальними завданнями. Ба більше, "ввімкнеться" своєрідний спортивний інтерес, коли після досягнення цілей, ви вже не захочете здаватися, а будете йти вперед.

Експерти також не радять бути максималістами та ставити собі ультиматум "все або нічого". Невеликі кроки – це теж рух вперед до мети.

Змініть пріоритети та підберіть вид спорту

Всі знають, що спорт є невід'ємною частиною здорового способу життя та гарного самопочуття. Тому, якщо встановлення цілей – це для вас не мотивуючий фактор, тоді поставте здоров'я на перше місце.

Почніть з того, щоб переосмислити вашу спортивну мотивацію. Можливо, вам потрібно змінити своє ставлення до спорту. Намагайтеся розглядати фізичну активність та заняття не як обов'язок, а як позитивну і важливу складову вашого догляду за собою. Не ходіть у тренажерний зал, якщо вам не подобаються такий тип занять або не заморюйте себе бігом, якщо вам це не підходить. Сьогодні є велика кількість спортивних груп, секцій та різноманітних занять, що набирають новачків. Ви можете сходити на пробні заняття та підібрати саме те, що буде вам до вподоби.

Нехай заняття спортом приносять вам щастя та задоволення, тоді ваша мотивація буде лише зростати.

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Мотивуйте та винагороджуйте себе

Щоб більш успішно виконувати вправи або почати займатися спортом взагалі, інколи корисно себе підбадьорити. Для кожного це будуть свої мотивуючі фактори, комусь буде актуально купити новий спортивний одяг, який ви будете одягати лише під час тренувань. Або, ви можете балувати себе найулюбленішою їжею. Наприклад, після виконання трьох тренувань протягом тижня, ви обов'язково маєте поласувати шматочком улюбленого тортика, піци та іншого.

Крім того, слухайте драйвову музику під час занять спортом або вмикайте цікавий подкаст. Невеликі "харабарі" після фізичної активності стануть цінною мотивацію. Ви частіше почнете звертати увагу як швидко та ефективно проходять заняття, а спорт стане невід'ємною частиною життя.

Знайдіть спортивну спільноту

Наявність групи підтримки може бути дуже корисною для досягнення спортивних цілей. Коли ви маєте надійну підтримку та отримуєте мотивацію від інших людей, вам стає легше триматися на шляху до успіху. Крім того, конкуренція з іншими спортсменами часто стимулює до більших зусиль і досягнень.

На підтвердження цієї думки є дослідження 2015 року, яке провела Школа комунікації Анненберг в Пенсільванії. Відповідно до даних звіту, активна соціальна конкуренція, підтримка в групах соціальних мережах можуть стимулювати людей більше займатися фізичною активністю.

Фітнес-спільнота дає можливість спілкуватися з іншими спортсменами, формується середовище однодумців зі схожими цінностями та проблемами. Люди можуть вільно обмінюватися досвідом, успіхами, обговорюють різні методи навчання та радяться. Таке спілкування та взаємодія стимулюють до прогресу.

Додайте тренуванням до вашого розкладу

Інколи дуже складно потрапити на тренування, особливо, якщо весь день вже розписаний. Коли ви плануєте тренування та додаєте їх до свого щоденного розкладу або списку обов'язкових занять, ви створюєте конкретний план, який може підвищити ймовірність того, що ви його виконаєте.

Планування тренувань, як важливої активності, допоможе уникнути виправдань та змусить вас приділяти цьому час. Такий підхід дозволяє створити регулярний графік занять спортом, зробити їх частиною вашого щоденного режиму, що сприяє підтримці мотивації та досягненню цілей.

Економічний стимул

Для багатьох людей гроші – це чудовий стимул. Якщо ви купите абонемент або вкладете гроші у спортивні заняття, ви навряд чи просто закинете їх.

Клубна карта створює певний фінансовий обов'язок, який може стати додатковою мотивацією для вас тренуватися. Зазначена інвестиція створює відчуття відповідальності, ви будете більш схильні використовувати оплачений час або абонемент. Крім того, заняття спортом після придбання абонементу може сприяти відчуттю цінності та значимості цієї фізичної активності.