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Кожен десятий опитаний українець хоче залишитись у Польщі, - соціологи з Варшави

12 вересня, 2023 вiвторок
15:23
Суспільство На фото паспорт громадянина України

Науковці Варшавського університету та Економіко-гуманітарного університету у столиці Польщі провели опитування серед українських біженців та виявили, що лише кожен десятий респондент прагне залишитись в їхній країні

Про це йдеться в результатах дослідження Rzeczpospolita.

"За своєю специфікою це дослідження є експериментальним. Ми готувалися до нього багато місяців. Найбільша проблема стосувалася методу та критеріїв відбору вибірки дослідження. Мета полягала в тому, щоб якомога точніше скласти карту соціально-демографічної структури біженців з України, які перебувають у Польщі. Нам вдалося реконструювати статево-вікові співвідношення дорослих членів цієї спільноти на основі знеособленого реєстру громадян України та членів їхніх сімей, яким на підставі спеціального акту надано статус іноземців", – пояснює автор проєкту з факультету політології та міжнародних досліджень Варшавського університету Роберт Станішевський.

Більш як половина опитаних українців-біженців хотіли б стати частиною польського суспільства. Але п’ята частина не хотіла. Після закінчення війни майже 50% біженців планують повернутися в Україну. Кожен десятий хоче залишитися в Польщі назавжди, а 16,5% хочуть прожити тут ще трохи після війни.

Крім того, українці, які живуть у Польщі, мають різні думки про те, чи вистачає їм доходу, щоб задовольнити свої потреби. Понад 40% опитаних кажуть, що так, а майже така ж кількість - 44,9% - кажуть, що ні. Українці також неоднозначно оцінюють свої умови життя в Польщі. Для майже 57% опитаних вони погіршилися, а для майже 40% - покращилися.

Фото: Rzeczpospolita

"Це може бути пов’язано з тим, що більша частина біженців з України, які оселилися в Польщі (60%), походять з великих міст - понад 200 тисяч населення. Найбільше з них прибули з Києва, Харкова, Львова та Дніпра", - пояснюють у дослідженні.

Роберт Станішевський досліджує, як поляки ставляться до українців з самого початку. За його останнім звітом, польська підтримка допомоги зменшилася. Ми все ще хочемо допомогти, але не так сильно і безумовно, як роком раніше або на початку цього року.

Дослідження проводилося українською та російською мовами з червня по липень. Участь взяло 243 біженці, які приїхали з України після початку війни, тобто після 24 лютого 2022 року. Таким чином, три чверті українців, охоплених дослідженням, складають жінки, а дві третини - люди до 40 років.

  • 30 серпня Еспресо писало, що біженці з України, які перебувають у Польщі, мають право на нову грошову допомогу Becikowe на новонароджених дітей.  
Світ
Польща
біженці
Війна з Росією
біженці з України
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