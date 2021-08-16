КПВВ "Чаплинка" на адмінкордоні з окупованим Кримом буде на ремонті до 15 вересня

Про це йдеться у повідомленні Херсонського прикордонного загону ДПСУ у Facebook.

"За рішенням Херсонської ОДА роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт до 15 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на адмінмежі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".



Ремонт почався з 19 червня.