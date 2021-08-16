КПВВ "Чаплинка" на адмінкордоні з окупованим Кримом буде на ремонті до 15 вересня
На адмінкордоні з окупованим Кримом продовжили до 15 вересня ремонт КПВВ "Чаплинка"
Про це йдеться у повідомленні Херсонського прикордонного загону ДПСУ у Facebook.
"За рішенням Херсонської ОДА роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припинено у зв’язку з проведенням ремонтних робіт до 15 вересня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на адмінмежі продовжують працювати КПВВ "Каланчак" та "Чонгар".
Ремонт почався з 19 червня.
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