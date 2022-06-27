Країни G7 повинні створити нову стратегію щодо Індії та Китаю, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він вислови в етері Еспресо.



Експерт - міжнародник зазначив, що саміт країн G7 – подія багато у чому історична, результати якої, як завжди, очікуються за планом-мінімум та планом-максимум.



"План-мінімум вже проговорили лідери G7 – блокування можливостей росіянам торгувати своїм золотом. Нагадаю, що весь золотовалютний резерв Росії, який є у її розпорядженні, це як раз залишок золота, бо валютні резерви були майже повністю заблоковані. Фактично, це блокування для Росії доступу до тих останніх мільярдів, які вони могли використати для підтримки власної економіки та військової машини" – пояснив Краєв.



Аналітик підкреслив важливість продовження підтримки України у новій політичній позиції країн G7.



"Але, що хотілось би реально мати після саміту G7, так це нову стратегію щодо Індії та Китаю. Насправді ми бачимо, що російська війна проти України стала частиною більш глобального конфлікту, який Байден, Трюдо та Джонсон називають війною демократії проти диктатури. І по суті, якщо не будуть вирішені питання з Індією та Китаєм, відповідно, Росія і далі зможе обходити санкції та отримувати прибутки" – зауважив експерт.



Краєв додав, що тоді ця війна затягнеться і буде нести набагато більше загрози не лише Україні, але і всьому Заходу.



"Тому наш план-максимум, наскільки я це бачу і чого хотілося б очікувати, це новий підхід щодо Китаю та Індії. І цей план реальний. У цьому напрямку останній місяць вже працюють американці та активно залучають інших. Були вже перемовини з Китаєм щодо нових торгових відносин і на цьому фоні відсутність китайської підтримки для Росії. Також перемовини з Індією стосовно озброєння, після яких Індія перестає замовляти озброєння у Росії, хоча раніше росіяни складали 80% їхнього ринку. Тобто рух у цю сторону йде, але поки що це спорадичні рухи. Якщо G7 вирішить створити певну стратегію, що цілком реально і це вже робиться, то тоді це буде дійсно успіхом" – підсумував Краєв.

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