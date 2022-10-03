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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Кремль боїться слова "війна" як чорт ладану, - російський адвокат Полозов

3 жовтня, 2022 понедiлок
19:06
війна з Росією Портрет Путіна з воєнних фото

Адвокат Микола Полозов зазначив, що зміна Кремлем назви спеціальної операції на контртерористичну, суті не змінює, тим більше у свідомості росіян те, що відбувається, є війною

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми вже чули, що у Москві хочуть змінити назву спеціальної операції на контртерористичну операцію, а слово "війна" Кремль боїться як чорт ладану. Адже суті речей це абсолютно не змінює, тим більше, що у свідомості росіян те, що відбувається,  є війною", - зазначив адвокат.

Микола Полозов підкреслив, що навіть прокремлівські військкори часто називають ці всі події війною, хоча ще декілька місяців тому за публічне озвучування цього слова людей саджали за ґрати.

  • 3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 60 430 військових, 265 літаків та 228 гелікоптерів
  • Також британська розвідка зазначиала, що російський диктатор Володимир Путін визнав проблеми, які виникли під час першого тижня оголошеної ним у РФ мобілізації

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2022, понедiлок
3 жовтня
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