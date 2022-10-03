Кремль боїться слова "війна" як чорт ладану, - російський адвокат Полозов
Адвокат Микола Полозов зазначив, що зміна Кремлем назви спеціальної операції на контртерористичну, суті не змінює, тим більше у свідомості росіян те, що відбувається, є війною
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Ми вже чули, що у Москві хочуть змінити назву спеціальної операції на контртерористичну операцію, а слово "війна" Кремль боїться як чорт ладану. Адже суті речей це абсолютно не змінює, тим більше, що у свідомості росіян те, що відбувається, є війною", - зазначив адвокат.
Микола Полозов підкреслив, що навіть прокремлівські військкори часто називають ці всі події війною, хоча ще декілька місяців тому за публічне озвучування цього слова людей саджали за ґрати.
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