Кремль боїться слова "війна" як чорт ладану, - російський адвокат Полозов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Ми вже чули, що у Москві хочуть змінити назву спеціальної операції на контртерористичну операцію, а слово "війна" Кремль боїться як чорт ладану. Адже суті речей це абсолютно не змінює, тим більше, що у свідомості росіян те, що відбувається, є війною", - зазначив адвокат.



Микола Полозов підкреслив, що навіть прокремлівські військкори часто називають ці всі події війною, хоча ще декілька місяців тому за публічне озвучування цього слова людей саджали за ґрати.

3 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 60 430 військових, 265 літаків та 228 гелікоптерів

Також британська розвідка зазначиала, що російський диктатор Володимир Путін визнав проблеми, які виникли під час першого тижня оголошеної ним у РФ мобілізації

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