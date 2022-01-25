Кремль, імовірно, наказав представникам у ТКГ не загострювати ситуацію перед Нормандською зустріччю радників, - Гармаш
Представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що у вівторок, 25 січня, засідання ТКГ пройшло "спокійно", і Кремль "не нагнітав ситуацію"
Про це Гармаш написав у Facebook.
"Напрочуд спокійно пройшло сьогодні засідання політичної підгрупи ТКГ. Очевидно, що Москва дала вказівку не загострювати ситуацію. Напевно, це пов'язано із завтрашньою зустріччю зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки", - зазначив Гармаш.
На його думку, той факт, що Кремль не нагнітає ситуацію, а йде на діалог, каже про те, що Москва все ще надіється руками Заходу змусити Київ виконати Мінські домовленості в її трактуванні.
"У цій ситуації є і плюс - поки така надія існує, Кремль не зробить нічого, що можна буде оцінити як вихід Росії із Мінського процесу", - написав Гармаш.
Він додав, що Путін погодився на зустріч зовнішньополітичних радників Нормандської четвірки, бо ймовірно розраховує, що вони під страхом війни почнуть тиснути на Київ. Або ж, на думку Гармаша, Росія проігнорує цей процес та повернеться до переговорів зі США.
- Нагадаємо, у середу, 26 січня, відбудеться зустріч політичних радників лідерів Нормандської четвірки.
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