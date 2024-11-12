Адміністраторку проросійських Telegram-каналів засудили до 10 років ув'язнення

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року російські спецслужби запропонували харків'янці стати адміністраторкою низки проросійських Telegram-каналів, які поширювали російську пропаганду і виправдовували збройну агресію РФ проти України. Вона потрапила у поле зору росіян через активну участь у чатах антиукраїнського спрямування.

"У постах, розміщених жінкою, стверджувалось, що начебто саме українські військові обстрілюють житлові будинки мирних мешканців. Засуджена писала про мрії щодо якнайшвидшого "звільнення" Харкова, ідентифікувала його як "русский город", вихваляла військовослужбовців РФ та називала Росію "матушкой". Протиправний характер висловлювань засудженої підтверджено висновком семантико-лінгвістичної експертизи", - йдеться у повідомленні.

У ході судового розгляду жінка визнала вину в повному обсязі. Її визнали винною у розповсюдженні матеріалів із закликами до вчинення дій, направлених на зміну меж території та державного кордону України, колабораційній діяльності, виготовленні та поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 110, ч. 6 ст. 111-1 КК України, ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України), та призначили покарання у виді 10 років позбавлення волі.