Двох росіян засудили до 20 років за жорстоке вбивство жінки, яке спільно розкрили правоохоронці України та Латвії

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що потерпіла була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в місті Саулкрасти у Латвії. Вона здавала в оренду більш ніж 30 апартаментів, паркінгів та інших інфраструктурних об‘єктів.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, жінка зникла ще восени 2019 року. Востаннє її бачили з "клієнтом" - українцем, який приходив нібито оглянути нерухомість.

Після зникнення жінки слідство встановило, що організатори злочинної групи - двоє росіян батько і син, які жили у Латвії в статусі біженців. Вони запросили трьох знайомих українців, які приїхали в Латвію для реалізації злочинного умислу.

За даними слідства, під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на їхню користь маєток, а коли вона відмовилась - вбили.

Для розкриття злочину була створена міжнародна слідчо-оперативна група з українських та латвійських поліцейських.

Наразі в Україні триває досудове розслідування відносно двох українців зі злочинної групи.

Двом росіянам районний суд Відземського передмістя Риги призначив покарання - 20 років позбавлення волі та депортацію до РФ після його відбуття. Їх визнано винними у незаконному викраденні та позбавленні волі підприємиці - громадянки Білорусі, її подальшому вбивстві, а також у замаху на заволодіння майном потерпілої в особливо великих розмірах.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.