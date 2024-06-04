Двох росіян засудили до 20 років за жорстоке вбивство жінки, яке спільно розкрили правоохоронці України та Латвії
Двоє росіян отримали до 20 років за викрадення та жорстоке вбивство громадянки Білорусі. Їх викрила спільна слідча група правоохоронців України та Латвії
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Зазначається, що потерпіла була власницею житлового комплексу вартістю понад 4 млн євро на березі моря в місті Саулкрасти у Латвії. Вона здавала в оренду більш ніж 30 апартаментів, паркінгів та інших інфраструктурних об‘єктів.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, жінка зникла ще восени 2019 року. Востаннє її бачили з "клієнтом" - українцем, який приходив нібито оглянути нерухомість.
Після зникнення жінки слідство встановило, що організатори злочинної групи - двоє росіян батько і син, які жили у Латвії в статусі біженців. Вони запросили трьох знайомих українців, які приїхали в Латвію для реалізації злочинного умислу.
За даними слідства, під виглядом потенційних клієнтів учасники групи виманили жінку з житлового комплексу, затягли в машину і вивезли за межі міста. Там тортурами і погрозами намагалися змусити її переписати на їхню користь маєток, а коли вона відмовилась - вбили.
Для розкриття злочину була створена міжнародна слідчо-оперативна група з українських та латвійських поліцейських.
Наразі в Україні триває досудове розслідування відносно двох українців зі злочинної групи.
Двом росіянам районний суд Відземського передмістя Риги призначив покарання - 20 років позбавлення волі та депортацію до РФ після його відбуття. Їх визнано винними у незаконному викраденні та позбавленні волі підприємиці - громадянки Білорусі, її подальшому вбивстві, а також у замаху на заволодіння майном потерпілої в особливо великих розмірах.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
-
У понеділок, 3 червня, група мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон з Білорусі до Польщі, напала на прикордонника.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.3 Купівля 40.3Продаж 40.9
- EUR Купівля 43.8Продаж 44.63
- Актуальне
- Важливе