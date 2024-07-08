Готував ракетні удари по об'єктах ЗСУ і нафтобазах на Київщині та Чернігівщині: СБУ затримала агента ФСБ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед основних цілей ворога були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру телефону.

Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та Московській області.

Служба безпеки затримала агента, коли той проводив дорозвідку поблизу локації українських військ на Київщині.

Фото: t.me/SBUkr

За даними кіберфахівців Служби безпеки, фігурант потрапив у поле зору агресора через антиукраїнські коментарі, які публікував на прокремлівських Telegram-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Фото: t.me/SBUkr

5 липня стало відомо, що в Одесі СБУ затримала трьох агенток ФСБ, які під час "дружніх прогулянок" фотографувались з прив'язкою місцевості біля військової інфраструктури, коригуючи удари росіян.

: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.