Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Готував ракетні удари по об'єктах ЗСУ і нафтобазах на Київщині та Чернігівщині: СБУ затримала агента ФСБ

Готував ракетні удари по об'єктах ЗСУ і нафтобазах на Київщині та Чернігівщині: СБУ затримала агента ФСБ

8 липня, 2024 понедiлок
16:49
Кримінал

Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ у Київській та Чернігівській областях

Зміст

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Серед основних цілей ворога були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру телефону.

Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Москві та Московській області.

Служба безпеки затримала агента, коли той проводив дорозвідку поблизу локації українських військ на Київщині. 

Фото: t.me/SBUkr


За даними кіберфахівців Служби безпеки, фігурант потрапив у поле зору агресора через антиукраїнські коментарі, які публікував на прокремлівських Telegram-каналах.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Фото: t.me/SBUkr


Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
  • 5 липня стало відомо, що в Одесі СБУ затримала трьох агенток ФСБ, які під час "дружніх прогулянок" фотографувались з прив'язкою місцевості біля військової інфраструктури, коригуючи удари росіян.
Теги:
Україна
СБУ
військові
російська армія
Київщина
ЗСУ
Чернігівщина
Війна з Росією
державна зрада
Військові новини
нафтобаза
Читайте також:
Денніс Френсіс
5 липня, 2024 п'ятниця
Сподіваємося, що РФ вирішить вивести війська з України до вересня цього року або раніше, – голова ГА ООН
Боголюбов і Коломойський
7 липня, 2024 неділя
Ексспіввласник групи "Приват" Боголюбов утік до Австрії, дізнавшись про загрозу арешту, - ЗМІ
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
7 липня, 2024 неділя
Для чого насправді прем'єр Індії Моді прибуде з візитом до РФ: пояснює експерт Ус
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 41
  • EUR
    Купівля 43.76
    Продаж 44.46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 липня
17:03
"Нікчемний я 4"
"Нікчемний я 4" окупився за перші дні прокату, зібравши $229,5 млн
17:02
Аналітика
НАТО
Через 10 років – в НАТО? Чи справді Україні "світить" Альянс та до чого тут Трамп
16:53
Володимир Зеленський
США, Китай, ЄС, але не Угорщина: Зеленський розповів, чому Будапешт не може бути посередником між Україною та РФ
16:52
Оновлено
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
16:27
Роберт Фіцо
Словаччина не готова зняти заборону на імпорт української сільгосппродукції продукції, - Фіцо
16:23
Оновлено
метро
У Києві тимчасово зупиняли рух метро від станції "Дніпро" до "Лісової": що відомо
16:03
Атака РФ на Дніпро 8 липня 2024 року
У Дніпрі внаслідок масованої атаки росіян 1 загиблий та 12 постраждалих
16:02
OPINION
Валерій Чалий
Україна мусить бойкотувати Радбез ООН, поки у ньому головує Росія
15:58
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
РФ масовано атакувала Київ зранку 8 липня: є загиблі, кількість поранених наближається до 100
15:56
ЗАЕС
РФ на ЗАЕС не проводить ремонти й техобслуговування в належному обсязі, стан обладнання невідомий
15:30
Володимир Зеленський у Харкові
Україна скликає Радбез ООН через масовану атаку РФ та удар по лікарні "Охматдит", - Зеленський
15:26
обстріл, ППО
Ранкова атака РФ: сили ППО збили 30 ворожих ракет із 38
15:20
Оновлено
Зеленський і Дуда
Україна підписала безпекову угоду з Польщею
15:03
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
РФ влучила по "Охматдиту" ракетою Х-101: відомо про двох дорослих загиблих
14:58
на фото: Марго Роббі
Зірка "Барбі" Марго Роббі вагітна первістком
14:56
Оновлено
новини Львівщини
У Кривому Розі внаслідок ракетної атаки РФ загинули щонайменше 10 людей, 47 поранено
14:49
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запускає розвідувальні дрони без сигналу GPS: у Повітряних силах розповіли про нову тактику ворога
14:32
Оновлено
На Харківщині авто з родиною підірвалося на міні: шестеро людей загинули, серед них двоє дітей
14:22
Меттью Перрі
Розслідування смерті Меттью Перрі вивело поліцію на наркоторговців Голлівуду
14:21
Обстріл медзакладу у Києві 8 липня
Повторний удар по Києву 8 липня: війська РФ влучили у медцентр, є загиблі і поранені
14:07
OPINION
Юрій Богданов
Вибори у Франції: що Макрон робитиме далі?
14:01
Ексклюзив
Обстріл Києва 08.07.2024
Ця атака "присвячена" ювілейному саміту НАТО: політолог Цибулько про ракетний обстріл Києва
13:43
Оновлено
Ракетний обстріл Києва 08.07.2024
Ракетна атака РФ 8 липня: у Києві, Покровську, Дніпрі і Кривому Розі є загиблі й постраждалі. Усі подробиці
13:41
Оновлено
Габріель Атталь
Прем'єр Франції Атталь оголосив про свою відставку. Макрон просить його залишитися
13:33
електроенергія
До 14:00 графіків погодинних відключень застосовувати не планують: ситуація в енергосистемі станом на 8 липня
13:29
глобальне потепління
Червень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень, - Copernicus
13:11
Огляд
Ярослава Магучіх
Магучіх побила світовий рекорд, який тримався 37 років, а на Євро-2024 визначилися півфіналісти. Головні новини світового спорту за тиждень
13:08
електроенергія
У Києві зруйновані та пошкоджені 3 трансформаторні підстанції ДТЕК
13:07
Олег Проць
Чи причетний "Слуга Народу" до захоплення рекреаційної землі біля Східниці?
12:53
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї озвучив умову надання Україні військової допомоги
12:36
книжка "Залізний генерал. Уроки людяності"
"Усієї правди ви в ній не знайдете": Vivat відкрив передзамовлення на книгу про Валерія Залужного
12:30
НАТО
НАТО потрібно до 50 додаткових бригад, аби захиститися в разі нападу РФ, - Reuters
12:18
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ підтвердив початок нової операції в районі Тель-аль-Хава в Газі
12:07
OPINION
Оксана Заболотна
Безсилий за власним вибором. Чому тільки парламент може врятувати країну
12:05
Наслідки атаки на Покровськ 8 липня
Росіяни вранці вдарили по підприємству у Покровську: загинули 3 людини
12:02
Литва просить Єврокомісію фінансово підтримати зміцнення кордону з Росією
11:55
Театр Дайлес у Латвії
Театр Дайлес у Латвії подарував Києву свою виставу за антивоєнною п'єсою Бертольда Брехта
11:38
Росіяни вдарили по Україні понад 40 ракетами різних типів, – Зеленський
11:07
Огляд
світ, міжнародний огляд
Київ між двома вогнями через Байдена й Трампа та нащо Орбан літав у Китай. Акценти світових ЗМІ 8 липня
10:48
Оновлено
Віктор Орбан і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін на зустрічі з Орбаном представив своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Угорський прем'єр вирушає у Вашингтон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV