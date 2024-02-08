Гранатомети, понад 15 кг вибухівки й бойові гранати: СБУ виявила 3 схрони з російською зброєю

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На Київщині співробітники СБУ виявили в Бучанському районі добре замаскований схрон із озброєнням російського виробництва. Тайник був облаштований під підлогою покинутої будівлі в одному із селищ поблизу столиці.

У ході огляду схованки правоохоронці вилучили: ⁠5 гранатометів, у тому числі протитанкових; ⁠12 бойових гранат Ф-1, РГД-5 та РГО.

Схрон зі зброєю та боєприпасами росіяни обладнали ще у період окупації населеного пункту.

"Однак під час втечі загарбників з Київщини вони залишили тайник для російських диверсійно-розвідувальних груп. За наявними даними, ворожі ДРГ планували використати сховане озброєння для вчинення диверсій на території столичного регіону", - повідомляють у Службі безпеки.

У Закарпатській області викрили кримінальника, який відбуває покарання у виправній установі за незаконний збут зброї. Розслідування встановило, що до арешту зловмисник заховав арсенал засобів ураження поблизу місцевого кар’єру.

Перебуваючи за ґратами, він намагався продати приховане озброєння через власні зв’язки «на волі».

Під час комплексних заходів з тайника вилучено: ⁠велику партію тротилу і пластиду з електродетонаторами; ⁠7 бойових гранат; ⁠майже 600 набоїв до стрілецької зброї.

Фото: Служба безпеки України

затримали торгівця зброєю, який хотів продати криміналітету російський автомат Калашникова, понад тисячу набоїв та десяток бойових гранат.

Фото: Служба безпеки України

7 лютого стало відомо, що Служба безпеки повідомила про підозру агроному з Харківщини, який співпрацював з росіянами під час окупації регіону та допомагав їм мінувати поля.

відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.