Намагався виявити радіолокаційні станції ЗСУ для ударів окупантів: мешканця Дніпра підозрюють у держзраді

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурант розвідував місця базування систем ППО та логістичні маршрути Сил оборони на Дніпропетровщині. Насамперед він намагався виявити позиції радіолокаційних комплексів ЗСУ.

Ця інформація потрібна була окупантам для того, щоб спробувати "обійти" українську протиповітряну оборону під час нових повітряних ударів.

Також у разі отримання точних координат загарбники планували здійснити прицільні ракетно-дронові удари по українських станціях радіолокації. Ще одним завданням російського агента було вистежити основні траси, якими рухались автоцистерни з паливом у напрямку передової.

Співробітники СБУ викрили фігуранта ще на початковому етапі його розвідувальної активності. Це дозволило поетапно задокументувати злочинні дії та своєчасно затримати агента, а також встановити його російського куратора - кадрового співробітника головного управління генштабу збройних сил Росії.

За даними слідства, він дистанційно завербував мешканця Дніпра у грудні 2023 року. У поле зору агресора той потрапив як ідеологічний прихильник рашизму, який викладав власні антиукраїнські дописи у тг-каналах прокремлівських блогерів.

Для виконання ворожих завдань чоловік об’їжджав місцевість на власному авто та приховано фіксував українські об’єкти. Комунікацію з окупантами він підтримував через популярний месенджер.

Під час обшуків у помешканні затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його листування з російським ГРУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.