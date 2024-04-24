"Наводив російські ракети на Запоріжжя": ексдепутата-комуніста Запорізької міськради засудили до 15 років тюрми
За держзраду 15 років тюрми отримав ексдепутат-комуніст Запорізької міськради, який виявився агентом ФСБ й коригував ракетні удари по Запоріжжю
Про це повідомляє СБУ.
Слідство встановило, що за його координатами РФ здійснила серію повітряних ударів по Запоріжжю у квітні-травні 2022 року. Тоді внаслідок ворожих обстрілів загинуло 3 місцевих жителів. Також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне із промислових підприємств регіону.
СБУ затримала російського агента у травні 2023 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми.
Як встановило слідство, зловмисником є колишній депутат-комуніст Запорізької міськради, якого у 2001 році засудили до 6 років тюрми за планування державного перевороту в Україні.
Наприкінці 2022 року його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ для збору розвідданих про місця розташування ЗСУ та оборонних заводів України.
Щоб виконати ворожу вказівку, зрадник "втемну" випитував потрібну йому інформацію у колишніх однопартійців. Потім агент особисто виїжджав на місцевість, де проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав до ФСБ через популярний месенджер з детальним описом потенційної цілі та прилеглої місцевості.
На підставі доказів, суд визнав ексдепутата винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Фото: https://ssu.gov.ua/
- На Дніпропетровщині до 15 років за ґратами засудили агента ФСБ РФ, який фіксував напрямки польотів бойових літаків ЗСУ й здавав окупантам розташування українських аеродромів та логістичних шляхів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.91
- EUR Купівля 42.1Продаж 42.83
- Актуальне
- Важливе