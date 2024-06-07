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Організовував фіктивні шлюби для ухилянтів: на Чернігівщині правоохоронці затримали чоловіка

7 червня, 2024 п'ятниця
15:16
Кримінал

На Чернігівщині затримали чоловіка, який намагався завербувати жінку з інвалідністю для укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним

Зміст

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

До правоохоронців надійшла інформація про те, що мешканець Чернігівщині шукає та вербує для злочинної діяльності жінок з інвалідністю 1-2 групи, які опинилися у скрутному матеріальному становищі.

За даними слідства, зловмисник намагався завербувати місцеву мешканку з інвалідністю 2 групи та запропонував їй грошову винагороду за укладення фіктивного шлюбу з військовозобов’язаним, який прагнув отримати відстрочку від мобілізації у зв’язку з утриманням дружини з інвалідністю.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Йому загрожує від трьох до восьми років.

Довідкавідповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Правоохоронці ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, до якої причетна колишня народна депутатка, що входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини.
Теги:
Україна
Чернігівщина
Держприкордонслужба
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