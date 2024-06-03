Перука та фальшиві документи: в Києві банкір зі спільниками організували викрадення з рахунка клієнтки $169 тис.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Слідством встановлено, що керівник однієї зі столичних філії державного банку, маючи доступ до програмного забезпечення та клієнтської бази фінустанови, моніторив рахунки, на яких були значні суми коштів, власники яких тривалий час ними не користувались.



Так, у травні минулого року підозрюваний зацікавився рахунком однієї з клієнток, на якому зберігалось майже 169 тисяч доларів. Для реалізації оборудки він скопіював усю інформацію рахунку, паспортні та персональні дані клієнтки та передав їх двом своїм спільникам - чоловіку та жінці.



У результаті ті виготовили підроблений паспорт на ім’я власниці рахунку, однак з фотокарткою співучасниці махінації. Згодом вона, надягнувши перуку та окулярах, з підробленими документами у відділенні банку пройшла процедуру верифікації клієнта та змінила фінансовий номер телефону.



"Отримавши доступ до валютного рахунку, підозрювані у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні та перевели майже 6,2 млн грн на відкритий ними гривневий картковий рахунок. Після цього спільники за добу частково зняли готівку та придбали золоті прикраси на суму майже 6,2 млн гривень", - йдеться у повідомленні.



Під час обшуків у фігурантів вилучили жіночі перуки, окуляри, телефони, банківські картки, копії паспортів клієнтів з бази банку, ювелірні вироби, 12 700 доларів США, 40 500 гривень та автомобілі "INFINITI FX35", "BMW I3" та "LEXUS LX 470".

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури керівнику філії одного з державних банків та двом його спільникам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Водночас перевіряється причетність спільників до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів. Також майже 110 тисяч доларів та 7 тисяч євро вони намагались перевести на власні рахунки.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.