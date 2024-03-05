Продав 20 тонн стратегічного дизпального: судитимуть командира взводу однієї з військових частин Одещини

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн грн.

Нині чоловік відшкодував всю суму в повному обсязі.

Командир взводу обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Фото: Державне бюро розслідувань