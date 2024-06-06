Відслідковував позиції ЗСУ біля Вовчанська: СБУ затримала інформатора РФ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ворожий інформатор відслідковував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які з повітря прикривають сухопутні підрозділи Сил оборони.

Також ворога цікавили бойові позиції української аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

Розвіддані потрібні були росіянам для нових спроб захоплення Вовчанська та подальшого просування на Харківському напрямку.

"Для виконання ворожого завдання інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ, де фіксував геолокації українських оборонців. Водночас фігурант «в темну» випитував потрібну йому інформацію у місцевих жителів під час розмов на побутові теми. Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі", - з’ясували правоохоронці.

СБУ затримала фігуранта у власному помешканні.

За даними контррозвідки Служби безпеки, затриманим є ідейний прихильник рашизму, якого у 2023 році дистанційно завербувала воєнна розвідка РФ.

До активної розвідувально-підривної діяльності він долучився під час повторного ворожого наступу на Харківщину.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.