Розслідування успішно знищили за допомогою української судової системи: адвокат Титич про закриття однієї зі справ Майдану

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Нагадаю з доповіді прокуратури, в якій йшлося про статистику, що 80%, а може і більше, кримінальних впроваджень мають бути закриті у суді за спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності. Спочатку, п'ять років тому, збігли строки притягнення по найтяжчих злочинах, зараз по тяжких. В принципі у суді можуть залишатися тільки впровадження по особливо тяжким злочинам, де довічне ув'язнення або 15 років. Тобто не маючи можливості знищити розслідування на стадії досудового розслідування, його успішно знищили за допомогою української судової системи. Жодних об'єктивних причин немає і не існує, а ті, що намагаються наводити - нерелевантні, або просто дебільні, які звучать із ротів очільників судової влади", - підкреслив адвокат.

За його словами, це відбувалося і відбувається всупереч діючого законодавства кримінального процесуального кодексу, який визначає виконання конвенційного принципу забезпечення ефективного судового розгляду у будь-якому кримінальному впровадженні в межах розумного строку. Однак тут строки за межами розуміння.

"Кримінальний процес організований процесуальним кодексом так, що закриття справи не мало відбутися. Але завдяки діяльності української судової влади, вони зробили те, що не змогли на стадії досудового розслідування. Це дуже важливо, бо іноді неправильно артикулюють. Справи Майдану розслідували. А справа, яка зараз закрита, з 2016 року була у суді, однак жодних підстав для її закриття нема. Це констатуємо, як факт", - резюмував Віталій Титич.