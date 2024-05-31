Розслідування успішно знищили за допомогою української судової системи: адвокат Титич про закриття однієї зі справ Майдану
Віталій Титич, адвокат родичів Героїв Небесної сотні, керуючий партнер Адвокатського об'єднання "Віталій Титич і партнери", зазначив, що справу щодо розгону на Майдані мирних учасників акції 30 листопада та 1 грудня 2013 року не змогли знищити на стадії досудового розслідування, але зробили це завдяки діяльності судової влади
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Нагадаю з доповіді прокуратури, в якій йшлося про статистику, що 80%, а може і більше, кримінальних впроваджень мають бути закриті у суді за спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності. Спочатку, п'ять років тому, збігли строки притягнення по найтяжчих злочинах, зараз по тяжких. В принципі у суді можуть залишатися тільки впровадження по особливо тяжким злочинам, де довічне ув'язнення або 15 років. Тобто не маючи можливості знищити розслідування на стадії досудового розслідування, його успішно знищили за допомогою української судової системи. Жодних об'єктивних причин немає і не існує, а ті, що намагаються наводити - нерелевантні, або просто дебільні, які звучать із ротів очільників судової влади", - підкреслив адвокат.
За його словами, це відбувалося і відбувається всупереч діючого законодавства кримінального процесуального кодексу, який визначає виконання конвенційного принципу забезпечення ефективного судового розгляду у будь-якому кримінальному впровадженні в межах розумного строку. Однак тут строки за межами розуміння.
"Кримінальний процес організований процесуальним кодексом так, що закриття справи не мало відбутися. Але завдяки діяльності української судової влади, вони зробили те, що не змогли на стадії досудового розслідування. Це дуже важливо, бо іноді неправильно артикулюють. Справи Майдану розслідували. А справа, яка зараз закрита, з 2016 року була у суді, однак жодних підстав для її закриття нема. Це констатуємо, як факт", - резюмував Віталій Титич.
- у лютому 2024 року працівники ДБР повідомляли про 239 підозр, а відносно 211 осіб передали 117 обвинувальних актів до суду за чотири роки розслідування "справ Майдану".
- Також в Офісі генпрокурора заявляли, що із 69 справ Майдану, які перебувають у зоні ризику через закінчення терміну давності, на сьогодні з такої причини закрили сім.
- 24 травня Шевченківський суд Києва задовольнив клопотання про закриття справи про розгін мирних учасників під час Майдану у 2013 році. Причиною стало закінчення терміну давності справи.
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