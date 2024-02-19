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На сьогодні 7 справ Майдану закрили через закінчення терміну давності, ще 4 такі розглядає суд, – Офіс генпрокурора

19 лютого, 2024 понедiлок
14:11
Справи Майдану

Із 69 справ Майдану, які перебувають у зоні ризику через закінчення терміну давності, на сьогодні з такої причини закрили сім

Про це повідомили під час брифінгу в Офісі генпрокурора, інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Як уточнив генпрокурор Андрій Костін, стосовно цих 69 справ складно робити прогнози, оскільки "закриття справи через термін давності – це закриття винятково з нереабілітуючих підстав. Тобто вони можуть бути закриті, лише якщо цього хоче обвинувачений". 

"На сьогодні 7 справ закрито через термін давності, щодо 4 справ – їх ще розглядає суд. В інших справах такі клопотання не подані. Річ у тім, що чимало з тих, кого притягають до відповідальності у справах, які ми розглядаємо, є правоохоронцями. І закриття справ з нереабілітуючих підстав не дасть їм змоги надалі проходити службу в правоохоронних органах", – зазначив Костін. 

Утім, як додав генпрокурор, якщо обвинувачений відмовляється від закриття справ за термінами давності, суд має винести або обвинувальний, або виправдальний вирок. Але обвинувачений точно не понесе покарання, оскільки суд звільняє таку особу від покарання.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, протягом 2023 року у справах Майдану було ухвалено 13 обвинувальних вироків, засуджено 18 осіб. Одного з обвинувачених суд виправдав, решту засуджено до: довічного ув'язнення, 15 років позбавлення волі та 5 років позбавлення волі.

Фото: Катерина Галко

Загалом за увесь час розслідування справ Майдану скеровано до суду обвинувальні акти щодо 468 осіб, законної сили набули вироки щодо 63 осіб.

Фото: Катерина Галко

 

В Офісі генпрокурора також розповіли, що встановлено безпосередній вплив спецслужб РФ на представників української влади, зокрема правоохоронних органів та спецслужб. Так, за даними слідства, на виконання спільного рішення тодішніх керівників СБУ та ФСБ РФ, у грудні 2013-го - лютому 2014-го 20 співробітників російської спецслужби трьома групами приїжджали в Україну та за допомогою працівників СБУ вели підривну інформаційну діяльність. 

  • Як повідомили в ДБР, за чотири роки розслідування справ Майдану було повідомлено 239 підозр, а відносно 211 осіб до суду передали 117 обвинувальних актів
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
Революція Гідності
Офіс генпрокурора
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