Шпигував за артилерією ЗСУ біля Часового Яру: правоохоронці затримали 52-річного чоловіка

Про це повідомляє СБУ.

Правоохоронці кажуть, що 52-річний мешканець прифронтової Дружківки намагався виявити бойові позиції артилерії ЗСУ поблизу Часового Яру та локації найбільшого зосередження військової техніки та складів з боєприпасами Сил оборони.

"Щоб завербувати чоловіка, рашисти задіяли його знайомого, який у 2014 році виїхав з України до РФ, а згодом вступив до бригади оперативного призначення Росгвардії. Перебуваючи на тимчасово захопленій частині території Донеччини, бойовик виконував функцію "зв’язкового" і передавав відомості росіянам", - зазначили у СБУ.

Служба безпеки своєчасно викрила чоловіка, задокументувала його злочинні дії і затримала фігуранта. На підставі зібраних доказів йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.