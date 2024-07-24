У справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" оголосили підозри Медведчуку та ексменеджерам Прикарпатзахідтрансу

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Служба безпеки та НАБУ зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" у 2015 році", - йдеться у повідомленні.

Так, підозра була оголошена за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 384 (введення в оману суду або іншого уповноваженого органу);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (організація набуття, володіння та використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою та в особливо великому розмірі).

Зазначається, що до схеми Медведчук залучив третіх осіб, які надалі отримали керівні посади на підприємстві, яке "приватизувало" нафтопровід.

За даними правоохоронців, Медведчук та його спільники забезпечили функціонування нафтопроводу через підприємство "Прикарпатзахідтранс", а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.

Застереження: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Спроби повернути трубопровід у власність України

У ФДМУ повідомляють, що з 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід у державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, у 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснафтопродукт".



У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду зазначався свідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. У межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу.

У лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив перебуває в управлінні АТ "Укртранснафта", адже вона отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".



ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Лише наприкінці червня 2023 року суд став на бік ФДМУ.

Також у 2021 році президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про повернення в державну власність 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" (СЗН).

12 липня 2023 року Господарський суд Житомирщини задовольнив позов ФДМУ про визнання права власності за державою на розташовану на території України частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

1 лютого 2024 року Верховний Суд визнав за державою право власності на українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок".