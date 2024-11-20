В Україні викрили двох посадовців, які "переплатили" 27 млн грн бюджетних коштів на закупівлю авіаційних запчастин

Про це повідомляє Служба безпеки.

"За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн", - йдеться в матеріалі.

За даними розслідування, посадовці оборонного відомства закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

Водночас для перемоги у тендері фігуранти залучили афілійовані комерційні структури, зокрема з іноземною реєстрацією. Таким чином посадовці створили видимість конкурентної боротьби та забезпечили контракт з "потрібною" компанією.

У СБУ додають, що кошти підозрювані вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

"На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, фігурантам загрожує до 6 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.