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Головна Кримінал В Україні викрили двох посадовців, які "переплатили" 27 млн грн бюджетних коштів на закупівлю авіаційних запчастин

В Україні викрили двох посадовців, які "переплатили" 27 млн грн бюджетних коштів на закупівлю авіаційних запчастин

Дар'я Куркіна
20 листопада, 2024 середа
18:10
Кримінал

НАБУ та СБУ за сприяння міністра оборони й головнокомандувача ЗСУ викрили посадовців командування Сил логістики, які закуповували авіаційні запчастини для українських бойових літаків, "переплативши" 27,3 млн грн

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Про це повідомляє Служба безпеки.

"За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн", - йдеться в матеріалі.

За даними розслідування, посадовці оборонного відомства закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

Водночас для перемоги у тендері фігуранти залучили афілійовані комерційні структури, зокрема з іноземною реєстрацією. Таким чином посадовці створили видимість конкурентної боротьби та забезпечили контракт з "потрібною" компанією.

У СБУ додають, що кошти підозрювані вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

"На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - резюмують у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу, фігурантам загрожує до 6 років за ґратами.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Раніше Служба безпеки затримала та повідомила про підозру баристі з Вінниці, який збирав розвідувальні дані про одну з Київських ТЕЦ.
Теги:
Новини
Україна
СБУ
військові
ЗСУ
Війна з Росією
НАБУ
Міністр оборони України
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