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Вилучили майже 350 кг психотропів: правоохоронці України та Польщі ліквідували діяльність масштабного наркоугруповання

Юлія Лаврук
30 серпня, 2024 п'ятниця
15:03
Кримінал

Українські та польські правоохоронці спільно ліквідували діяльність наркоугруповання та вилучили майже 350 кг психотропів на суму понад 600 млн грн

Зміст

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Українські та польські правоохоронці у результаті спецоперації ліквідували місця виробництва наркотичних засобів та психотропів на територіях України та Польщі.

У межах розслідування провели обшуки на 38 об'єктах, де виробляли або зберігали наркотичні речовини, прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва. Зокрема, правоохоронці вилучили:

  • 195 кг метадону в кристалічній формі (що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз);
  • 153 кг Альфа-PVP;
  • понад 430 л реакційних сумішей;
  • 2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 600 млн грн.

Українські правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Українські правоохоронці спільно з колегами з Європолу, Євроюсту та правоохоронних органів Молдови та Румунії припинили діяльність шахрайського колцентру, учасники якого виманювали у громадян гроші.
Теги:
Світ
Україна
Польща
Офіс генпрокурора
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