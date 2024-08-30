Вилучили майже 350 кг психотропів: правоохоронці України та Польщі ліквідували діяльність масштабного наркоугруповання

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Українські та польські правоохоронці у результаті спецоперації ліквідували місця виробництва наркотичних засобів та психотропів на територіях України та Польщі.

У межах розслідування провели обшуки на 38 об'єктах, де виробляли або зберігали наркотичні речовини, прекурсори, хімічні речовини та обладнання для виробництва. Зокрема, правоохоронці вилучили:

195 кг метадону в кристалічній формі (що за медичними оцінками дорівнює 4 мільйонам смертельних доз);

153 кг Альфа-PVP;

понад 430 л реакційних сумішей;

2 тонни прекурсорів, необхідних для виробництва синтетичних опіоїдів і катинонів.

В Офісі генпрокурора зазначили, що орієнтовна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить понад 600 млн грн.

Українські правоохоронці повідомили про підозру пʼятьом особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні, пересиланні чи збуті наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 307 КК України).

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.