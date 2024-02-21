За допомогою "Орланів" намагалася скоригувати удари по Кривому Рогу: агентку ФСБ засудили до 15 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними військової контррозвідки, основними цілями ворога були пункти можливої дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Кривого Рогу.

За координатами фігурантки ворог направив БПЛА "Орлан" для дорозвідки місцевості.

У разі підтвердження розвідданих агентки, окупанти планували завдати по місту серію прицільних ракетних ударів.

"Але співробітники СБУ спрацювали на випередження: викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності і покроково задокументували злочинні дії", - йдеться у повідомленні.

Завдяки цьому кмандування Сил оборони вчасно попередили для убезпечення підрозділів українських військ, а ворожий дрон-розвідник збили та запобігти повітряному удару.

Російську агентку, яка готувалась до виконання нового завдання ФСБ, затримали.

За матеріалами Служби безпеки суд призначив їй 15 років тюрми.

Зловмисницею виявилась місцева жителька, яку у березні 2023 року дистанційно завербувала ФСБ.

"Для збирання розвідданих жінка обходила територію міста та приховано фотографувала "потрібні" об’єкти. Потім отримані відомості переправляла окупантам через анонімний чат у популярному месенджері. За кожне виконане завдання зрадниця отримувала на власну банківську картку грошову "винагороду" від російської спецслужби", - повідомляють у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів суд визнав російську агентку винною за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну).