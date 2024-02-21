Наводила ракети на цивільні будинки: СБУ затримала харків'янку

Про це пише пресцентр СБУ.

Зазначається, що підозрюваною виявилася 34-річна харків’янка, яку РФ дистанційно залучила до співпраці на початку 2024 року.

Саме через її дії 23 січня близько 22:00 росіяни обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони Харкова. Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через це постраждали 9 людей.

Після атаки харків'янка приїхала на місце атаки, щоб зібрати "звіт" для окупантів. Там українські правоохоронці й затримали жінку.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.