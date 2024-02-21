Наводила ракети на цивільні будинки: СБУ затримала харків'янку
Служба безпеки повідомила про підозру харків'янці, яка коригувала та наводила ракетні удари ворога по цивільних будинках міста
Про це пише пресцентр СБУ.
Зазначається, що підозрюваною виявилася 34-річна харків’янка, яку РФ дистанційно залучила до співпраці на початку 2024 року.
Саме через її дії 23 січня близько 22:00 росіяни обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони Харкова. Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через це постраждали 9 людей.
Після атаки харків'янка приїхала на місце атаки, щоб зібрати "звіт" для окупантів. Там українські правоохоронці й затримали жінку.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.
- Увечері 23 січня РФ утретє за добу завдала ударів по Київському району Харкова. Є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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