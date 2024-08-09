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Зливав росіянам позиції артилерії ЗСУ під Покровськом: колаборанта засудили на 13 років

Дар'я Куркіна
9 серпня, 2024 п'ятниця
16:30
Кримінал

В Україні 13 років тюрми отримав колаборант, який повідомляв РФ артпозиції Збройних сил України на Покровському напрямку в Донецькій області

Зміст

Про це інформує СБУ.

Засудженим є житель Донеччини, який за власним бажанням вийшов на окупантів через проросійські канали у Telegram.

Чоловік зливав ворожій спецслужбі місця базування Сил оборони у своєму регіоні. Аби здобути таку інформацію, колаборант обʼїжджав селища Покровського району та приховано фіксував позиції ЗСУ.

"Найбільше агресора цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій артилерії ЗСУ на найгарячішому напрямку фронту – Покровському", - додає СБУ.

Після розвідки фігурант звітував окупантам через звʼязкових - декількох російських бойовиків, які воюють на сході України.

Чоловіка затримали у травні 2024 року в результаті спецоперації в Покровському районі. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

"За матеріалами контррозвідки та слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, надання збройним формування держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ) і призначив 13 років тюрми з конфіскацією майна", - резюмують у СБУ.

  • 9 липня повідомлялось, що колаборант, який під час окупації Балаклії Харківської області працював у "МВС РФ", отримав 13 років позбавлення волі.

Теги:
Україна
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
Донеччина
колаборанти
Покровськ
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