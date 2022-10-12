Про це повідомляє сайт КСУ.

"Конституційний Суд України визнав неконституційними приписи ст. 2 Закону №3668, що поширюють свою дію на Закон України №2262, в тім, що вони не забезпечують соціальних гарантій високого рівня, що мають бути забезпечені державою відповідно до спеціального юридичного статусу громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також осіб, що збройно захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії РФ проти України, розпочатої в лютому 2014 року", - йдеться у рішенні суду.

КСУ також визначив, що визнані неконституційними приписи втрачають чинність через 6 місяців із дня ухвалення судом рішення та зобов'язав Верховну Раду привести законодавство у відповідність із Конституцією та зазначеним рішенням.

"Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - зазначив КСУ.

Своє рішення КСУ пояснив тим, що приписи закону №3668, які обмежують максимальним розміром пенсії, призначені за законом №2262, зокрема особам, на яких поширено приписи ч. 5 ст. 17 Конституції України, не відповідають сутності соціальних гарантій високого рівня для таких осіб.

Раніше комітет ВР підтримав законопроєкт про пенсії для політв’язнів комуністичного режиму.

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