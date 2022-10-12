КСУ визнав неконституційним обмеження пенсій ЗСУ та захисникам України з інших формувань
Конституційний Суд України визнав неконституційним скасування або обмеження пенсійного забезпечення військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, а також громадян, які зі зброєю захищають суверенітет і територіальну цілісність України від агресії РФ, що триває з 2014 року
Про це повідомляє сайт КСУ.
"Конституційний Суд України визнав неконституційними приписи ст. 2 Закону №3668, що поширюють свою дію на Закон України №2262, в тім, що вони не забезпечують соціальних гарантій високого рівня, що мають бути забезпечені державою відповідно до спеціального юридичного статусу громадян України, які перебувають на службі у ЗСУ та в інших військових формуваннях, а також осіб, що збройно захищають суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України під час агресії РФ проти України, розпочатої в лютому 2014 року", - йдеться у рішенні суду.
КСУ також визначив, що визнані неконституційними приписи втрачають чинність через 6 місяців із дня ухвалення судом рішення та зобов'язав Верховну Раду привести законодавство у відповідність із Конституцією та зазначеним рішенням.
"Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено", - зазначив КСУ.
Своє рішення КСУ пояснив тим, що приписи закону №3668, які обмежують максимальним розміром пенсії, призначені за законом №2262, зокрема особам, на яких поширено приписи ч. 5 ст. 17 Конституції України, не відповідають сутності соціальних гарантій високого рівня для таких осіб.
- Раніше комітет ВР підтримав законопроєкт про пенсії для політв’язнів комуністичного режиму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.14
Купівля 40.14Продаж 41.04
-
EUR
Купівля 38.4Продаж 39.71
- Актуальне
- Важливе