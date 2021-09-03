Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



В 1/16 фіналу в боротьбу вступають клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".



Кубок України



1/16 фіналу



"Гірник-Спорт" - "Львів"

"Альянс" - "Минай"

"Миколаїв" - "Рух"

"Волинь" - "Маріуполь"

"Епіцентр" - "Металіст 1925"

"ВПК-Агро" - "Дніпро-1"

"Металіст" - "Десна"

"Прикарпаття" - "Чорноморець"

"Таврія" - "Олександрія"

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Інгулець"



Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу - 22 вересня.



1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.

31 серпня - 1 вересня відбулися всі матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу