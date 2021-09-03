Кубок України: результати жеребкування 1/16 фіналу
Сьогодні, 3 вересня відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В 1/16 фіналу в боротьбу вступають клуби УПЛ. За виключенням представників нашої держави в єврокубках, які стартують в турнірі вже з 1/8 фіналу. Мова йде про "Динамо", "Шахтар", "Зорю", "Ворсклу" та "Колос".
Кубок України
1/16 фіналу
"Гірник-Спорт" - "Львів"
"Альянс" - "Минай"
"Миколаїв" - "Рух"
"Волинь" - "Маріуполь"
"Епіцентр" - "Металіст 1925"
"ВПК-Агро" - "Дніпро-1"
"Металіст" - "Десна"
"Прикарпаття" - "Чорноморець"
"Таврія" - "Олександрія"
"Оболонь" - "Верес"
ЛНЗ - "Інгулець"
Базовий день проведення матчів 1/16 фіналу Кубка України з футболу - 22 вересня.
1/8 фіналу Кубка України запланована на 27 жовтня.
- 31 серпня - 1 вересня відбулися всі матчі третього попереднього раунду Кубка України з футболу
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