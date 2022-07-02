Кулеба пояснив, чому Заходу вкрай важливо зберігати підтримку України
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що президент РФ ненавидить добробут європейців і хоче принести кризу до кожного європейського дому
Про це він написав у власному твіттері.
"Збереження підтримки України є важливим для європейських партнерів, тому що Путін ненавидить благополуччя європейців і хоче донести кризу до дверей кожного європейського дому. Україна стоїть на заваді цим зловмисним планам. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе" - наголосив Кулеба.
Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон раніше попередив про необхідність "приготуватися до довгої війни", оскільки Путін вдається до кампанії виснаження.
- 24 червня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Джонсон повторив своє занепокоєння тим, що зараз у світі настало багато втоми від України. Він попередив, що такий сценарій стане катастрофою, яка, ймовірно, надасть сміливості президенту Росії Путіну і завдасть світові додаткових економічних збитків.
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