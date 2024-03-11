Актор Джон Сіна вийшов голим на сцену, щоб оголосити лауреата "Оскара" за "Найкращий дизайн костюмів"

Про це пише GB News.

Виступ 46-річного американського реслера, актора і виконавця Джона Сіни на церемонії вручення "Оскара-2024" назвали суперечливим, а саму подію звинуватили у сексизмі через "подвійні стандарти".

Під час шоу, ведучим якого став Джиммі Кіммел, скетч Сіни став одним з найбільш обговорюваних. Коли церемонія підійшла до категорії "Найкращий дизайн костюмів", Кіммел нагадав глядачам, як 50 років тому на 46-й церемонії вручення премії "Оскар"актора Девіда Нівена перервав чоловік, який голяка вибіг на сцену.

"Ви можете собі уявити, якби сьогодні по сцені спробував пробігти оголений чоловік? - сказав Кіммел до глядачів і повторив уже до свого партнера по ескізу: - Я сказав, ви можете собі уявити, якби оголений чоловік сьогодні пробіг по сцені? Хіба це не було б божевіллям?".

За однією з ширм на сцені почувся голос Джона Сіни: "Псс, Джиммі, йди сюди".

"Що відбувається? Ти повинен бігти по сцені", - підійшов Кіммел до нього, вдаючи, що сценка йде не за планом.

"Я передумав, я не хочу виконувати роль страйкера", — відповів Сіна і додав: - Мені це просто неприємно. Це елегантна подія. Тобі має бути соромно зараз за те, що ти запропонував таку недоречну ідею".

"Це мало бути смішно", - заперечив Кіммел.

"Чоловіче тіло — це не жарт", — відповів Сіна. А Кіммел розсміявся: "Моє - жарт".

Після цього Кіммел передав Сіні конверт, коли реслер підійшов до мікрофона, прикриваючись.

"Костюми... вони такі важливі... можливо, це найважливіше. Я не можу відкрити конверт без...", — додав Сіна, провокуючи Кіммела повернутися на сцену, щоб представити номінації.

Скетч викликав схвальну реакцію залу, але багато глядачів трансляції сприйняли його негативно, наголосивши, що, якби Сіна був жінкою, жарт міг би не спрацювати.

"Відчайдушно потрібні рейтинги, як я бачу… Уявіть собі, якби це була жінка", — написав один користувач на X.

"Мені одному було незручно, що Джон Сіна поводився так? Але уявіть жах, якби жінка виконала цей трюк", - написав інший.

У Лос-Анджелесі оголосили лауреатів 96-ї кінопремії "Оскар". Головну та основні нагороди виграв фільм Крістофера Нолана - "Оппенгеймер". Україна вперше виграла "Оскар" - фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".