Акторка Гатун з номера "Кварталу 95" про Скадовськ прокоментувала поїздки до Криму після 2014 року

Про це вона сказала в інтервʼю КР.ua.

Українська акторка, учасниця "Вечірнього Кварталу" Ірина Гатун, яка потрапила до бази центру "Миротворець" за номер про Скадовськ ("публічна наруга над українськими громадянами, які перебувають на окупованих російськими загарбниками територіях") та поїздки до Криму після 2014 року ("участь у спробах легалізації окупації АР Крим Росією"), прокоментувала свої поїздки на півострів.

За словами артистки, вона їздила туди, щоб підтримати близьку подругу, яка підтримує Україну, але через певні обставини змушена жити на тимчасово окупованій Росією території.

"Подруга тоді тільки-но народила дитину, до того ж дуже болісно сприйняла ситуацію з анексією. І через це у неї погіршилося здоров’я. Подруга зараз вже має двох дітей і не може виїхати з ними, вона постійно каже, що їй там тошно, тому просила приїхати і допомогти", - поділилась Гатун.

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Вона уточнила, що їздила до подруги періодично, щоб розрадити та підтримати у важкий період.

"Ім’я подруги вказувати я не буду, бо у неї і так там дуже багато проблем. Навіть просто через те, що вона зі мною спілкувалася в месенджері після 24 лютого 2022 року, в неї виникли серйозні проблеми. В Криму ж нема ніякої свободи слова. І коли там знаходиться близька людина і їй там навіть поговорити нема з ким – це дуже важко", - заявила акторка.

Щодо свого візиту вона зауважила, що закон не порушувала.

"В’їзд та виїзд на територію тимчасово окупованого півострова я здійснювала з українським паспортом через територію України – через офіційний контрольний пункт в’їзду-виїзду "Каланчак". Виходить, що зараз люди гноблять мене, українку, за те, що я поїхала з української сторони з українським внутрішнім паспортом в наш український Крим", - додала Гатун.