"Бахмут. Хроніки незламної фортеці": у Києві презентували книгу на основі спогадів волонтерів, учителів і медиків
У Києві відбулась презентація книги "Бахмут. Хроніки незламної фортеці" Євгенії Богословської: вона написана на основі спогадів волонтерів, учителів і медиків
Про це інформує Міністерство культури та соціальної політики.
Вказано, що презентація книги "Бахмут. Хроніки незламної фортеці" відбулась у Музеї становлення української нації. Вона містить історичний нарис міста та хронологію подій з лютого 2022 року по січень 2023 року та описує гуманітарну катастрофу, що сталася, та виклики, з якими стикнулися бахмутяни.
Авторка книги Євгенія Богословська наголосила, що ця книга "про незламність міста, про незламних людей".
За словами історика Микити Безмена, Бахмуту історично було суджено стати фортецею, оскільки місто вже руйнували кілька разів. Зокрема, після повстання козака Кіндрата Булавіна у 18 ст. і під час Другої світової війни у 20 ст. Втім, щоразу мешканці його відбудовували.
"Бахмуту 450 років - і ця давність вирізняє його з-поміж інших міст на Донеччині. За цей час там багато всього сталося - повстання Кіндрата Булавіна, Бахмутська Січ, була жахлива страта євреїв під час Другої світової війни у штольнях, які потім стали заводом шампанських вин. І всі ці факти є невіддільною частиною міста, тому нам важливо було розповісти про них", - розповів керівник проєкту Олексій Кононенко.
Зазначається, що книгу профінансував Мінкульт у межах конкурсу "Книга на зміцнення національної єдності"
- Раніше у Києві відбулась презентація книги "Київ. Жінки. Війна". У ній зібрано спогади та роздуми двадцяти жінок про життя у столиці в умовах повномасштабного російського вторгнення.
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