Бейонсе очолила список номінантів на "Ґреммі" завдяки своєму альбому Cowboy Carter

Про це інформує Reuters.

У списку номінантів також Біллі Ейліш, Чарлі XCX, Кендрік Ламар і Пост Мелоун, які отримали по 7 номінацій. Тейлор Свіфт, Чаппел Роан та Сабріна Карпентер мають по 6 номінацій.

Протягом усієї своєї кар'єри Бейонсе жодного разу не перемагала в номінації "Альбом року". Тепер вона буде змагатися зі своїми конкурентами, серед яких Тейлор Свіфт зі своїм альбомом "The Tortured Poets Department", яка отримувала цю нагороду вже 4 рази.

На церемонії нагородження в лютому альбоми Бейонсе і Свіфт змагатимуться з альбомами "Short n' Sweet" Карпентера, "Brat" Чарлі XCX, "Hit Me Hard and Soft" Ейліш і "The Rise and Fall of a Midwest Princess" Роана.

Крім того, в номінації "Альбом року" були представлені репер Andre 3000 з альбомом New Blue Sun та джазовий виконавець Джейкоб Колльєр з альбомом Djesse Vol. 4.

Бейонсе також отримала номінації за запис і пісню року за свій хіт Texas Hold 'Em, довівши свою загальну кількість до 99 номінацій у кар'єрі, що є рекордом. Її чоловік, репер Jay-Z, до цього моменту має 88 номінацій.

Переможців обиратимуть близько 13 000 співаків, авторів пісень, продюсерів, інженерів та інших членів Академії звукозапису.