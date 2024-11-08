Бейонсе очолила список номінантів на "Ґреммі" завдяки своєму альбому Cowboy Carter
Співачка Бейонсе стала лідеркою серед претендентів на премію "Ґреммі", отримавши 11 номінацій завдяки своєму кантрі-альбому Cowboy Carter
Про це інформує Reuters.
У списку номінантів також Біллі Ейліш, Чарлі XCX, Кендрік Ламар і Пост Мелоун, які отримали по 7 номінацій. Тейлор Свіфт, Чаппел Роан та Сабріна Карпентер мають по 6 номінацій.
Протягом усієї своєї кар'єри Бейонсе жодного разу не перемагала в номінації "Альбом року". Тепер вона буде змагатися зі своїми конкурентами, серед яких Тейлор Свіфт зі своїм альбомом "The Tortured Poets Department", яка отримувала цю нагороду вже 4 рази.
На церемонії нагородження в лютому альбоми Бейонсе і Свіфт змагатимуться з альбомами "Short n' Sweet" Карпентера, "Brat" Чарлі XCX, "Hit Me Hard and Soft" Ейліш і "The Rise and Fall of a Midwest Princess" Роана.
Крім того, в номінації "Альбом року" були представлені репер Andre 3000 з альбомом New Blue Sun та джазовий виконавець Джейкоб Колльєр з альбомом Djesse Vol. 4.
Бейонсе також отримала номінації за запис і пісню року за свій хіт Texas Hold 'Em, довівши свою загальну кількість до 99 номінацій у кар'єрі, що є рекордом. Її чоловік, репер Jay-Z, до цього моменту має 88 номінацій.
Переможців обиратимуть близько 13 000 співаків, авторів пісень, продюсерів, інженерів та інших членів Академії звукозапису.
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